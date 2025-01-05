Шойгу поручил укреплять войска на юге России
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Сергей Шойгу
Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил в среду глава ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.
По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.
"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".
По сведениям министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.
25.01.2017
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