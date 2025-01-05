Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу поручил укреплять войска на юге России

26.01.2017 РИА Новости 18 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил в среду глава ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

По сведениям министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 23:55
  • 205
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.01 23:45
  • 5
Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа
  • 25.01 23:00
  • 12
Полтонны – слабый аргумент
  • 25.01 22:54
  • 2
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
  • 25.01 22:43
  • 7
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 21:59
  • 9
Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках
  • 25.01 21:37
  • 16
Японские танки в степях Украины
  • 25.01 21:11
  • 25
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 25.01 21:01
  • 17
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
  • 25.01 20:25
  • 16
Владимир Гутенев: Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами
  • 25.01 19:58
  • 51
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 25.01 19:51
  • 3297
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.01 19:51
  • 19
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 25.01 16:56
  • 4131
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 16:15
  • 668
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  