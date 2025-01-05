Шойгу поручил укреплять войска на юге России



Сергей Шойгу

Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России продолжит укреплять войска в Южном военном округе из-за ситуации на юге-востоке Украины и угроз мирового терроризма, заявил в среду глава ведомства генерал-армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

По сведениям министра, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.