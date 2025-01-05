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Минобороны в 2017 году возведет в Арктике более 100 капитальных объектов

26.01.2017 РИА Новости 16 0
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Арктический комплекс «Северный клевер»
Арктический комплекс «Северный клевер»
Источник: www.sdelanounas.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобороны России в этом году возведет в Арктике более 100 капитальных объектов военной инфраструктуры, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"Более 100 объектов капитального строительства, расположенных в российской Арктике, будет введено в эксплуатацию до конца 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, сдаваемые объекты расположены на территории арктических военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем, мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный.

Так, на острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) завершается возведение более 30 объектов технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома Нагурское. Здесь же ведется строительство административно-жилого комплекса "Арктический трилистник", который является единственным в мире объектом капстроительства, возводимым на 80-м градусе северной широты.

В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной инфраструктуры, а также аэродрома. На мысе Шмидта (Чукотский АО) до конца года планируется к сдаче более 30 объектов военной и социальной инфраструктуры. Еще порядка 30 объектов капстроительства планируется сдать до конца текущего года на острове Врангеля (Чукотский АО). Ряд объектов, предназначенных к сдаче в 2017 году, расположен на острове Средний (архипелаг Северная Земля).

Отмечается, что все строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, для строительства используются только специальные материалы и техника, способные выдерживать сильнейшие морозы. В настоящее время на всех объектах работает свыше 200 единиц техники и почти тысяча строителей.

25.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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