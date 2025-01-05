В Южной Осетии российские военные приступили к учениям с беспилотниками
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Запуск мини-БЛА «Застава» (IAI Bird Eye 400) на Чебаркульском полигоне. Февраль 2015 года
Источник: Алексей Китаев / www.arms-expo.ru
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,5 тысячи российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии, приступили к учениям, в ходе которых отработают управление боевой техникой с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"На полигоне "Дзарцеми" российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Южная Осетия, более 1,5 тысячи военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением БЛА "Застава", "Гранат", "Орлан" и "Леер", - говорится в сообщении.
По замыслу учений, военнослужащие усовершенствуют навыки применения стрелкового оружия и боевой техники - современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Акация".
Кроме того, им предстоит освоить управление техникой, ведение разведки и прицельного огня по объектам условного противника и выходить на связь с командованием, используя БПЛА.
"Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в ЮВО.
25.01.2017
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