В Южной Осетии российские военные приступили к учениям с беспилотниками



Запуск мини-БЛА «Застава» (IAI Bird Eye 400) на Чебаркульском полигоне. Февраль 2015 года

Источник: Алексей Китаев / www.arms-expo.ru Запуск мини-БЛА «Застава» (IAI Bird Eye 400) на Чебаркульском полигоне. Февраль 2015 годаИсточник: Алексей Китаев / www.arms-expo.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,5 тысячи российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии, приступили к учениям, в ходе которых отработают управление боевой техникой с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"На полигоне "Дзарцеми" российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Южная Осетия, более 1,5 тысячи военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением БЛА "Застава", "Гранат", "Орлан" и "Леер", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, военнослужащие усовершенствуют навыки применения стрелкового оружия и боевой техники - современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Акация".

Кроме того, им предстоит освоить управление техникой, ведение разведки и прицельного огня по объектам условного противника и выходить на связь с командованием, используя БПЛА.

"Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в ЮВО.