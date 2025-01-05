Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Южной Осетии российские военные приступили к учениям с беспилотниками

26.01.2017 РИА Новости 17 0
0
Понравилась новость?
 0
Запуск мини-БЛА «Застава»
Запуск мини-БЛА «Застава» (IAI Bird Eye 400) на Чебаркульском полигоне. Февраль 2015 года
Источник: Алексей Китаев / www.arms-expo.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,5 тысячи российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии, приступили к учениям, в ходе которых отработают управление боевой техникой с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"На полигоне "Дзарцеми" российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Южная Осетия, более 1,5 тысячи военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением БЛА "Застава", "Гранат", "Орлан" и "Леер", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, военнослужащие усовершенствуют навыки применения стрелкового оружия и боевой техники - современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Акация".

Кроме того, им предстоит освоить управление техникой, ведение разведки и прицельного огня по объектам условного противника и выходить на связь с командованием, используя БПЛА.

"Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили в ЮВО.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 23:55
  • 205
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.01 23:45
  • 5
Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа
  • 25.01 23:00
  • 12
Полтонны – слабый аргумент
  • 25.01 22:54
  • 2
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
  • 25.01 22:43
  • 7
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 21:59
  • 9
Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках
  • 25.01 21:37
  • 16
Японские танки в степях Украины
  • 25.01 21:11
  • 25
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 25.01 21:01
  • 17
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
  • 25.01 20:25
  • 16
Владимир Гутенев: Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами
  • 25.01 19:58
  • 51
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 25.01 19:51
  • 3297
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.01 19:51
  • 19
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 25.01 16:56
  • 4131
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 16:15
  • 668
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  