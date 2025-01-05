Во Владивосток вернулся отряд кораблей ТОФ после дальнего похода



Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»

Источник: vl.ru Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»Источник: vl.ru

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся в главную базу ТОФ во Владивосток из дальнего похода, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На торжественном митинге, посвященном встрече отряда боевых кораблей, присутствовали представители командования ТОФ, администрации Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие военных моряков. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены грамотами и ведомственными знаками отличия", - сообщил Матвеев.

Он напомнил, что боевые корабли ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняли задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 15 октября 2016 года. За время похода кораблями пройдено свыше 17 тысяч морских миль.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунг-Приок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ-2016" в Бенгальском заливе.

В январе 2017 года корабли совершили визиты в порт Манила (Филиппины), порт Пусан Республики Корея и порт Майдзуру (Япония). По завершении визита в порт Майдзуру корабли участвовали в совместном российско-японском военно-морском учении по спасению на море "Сарекс".