В Сибири на учениях спецназ уничтожил ракетные комплексы "противника"
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Спецназ. Источник: army-news.ru
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие подразделений спецназначения на учениях в Новосибирской области вывели из строя и уничтожили ракетные комплексы и командный пункт условного противника, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Подразделения специального назначения Центрального военного округа отработали задачи по выведению из строя тактических ракетных комплексов и основного командного пункта в тылу условного противника на полигоне в Новосибирской области", - говорится в релизе.
Как рассказали в пресс-службе, группы спецназа, совершив 20-километровый марш в район диверсионных действий, обнаружили пусковые ракетные установки условного противника. После чего военнослужащие заминировали его позиции, захватили мобильный узел связи и подорвали командный пункт, выйдя затем в район эвакуации.
Кроме этого, на тренировках спецназовцы отработали "скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности, действия в отрыве от главных сил, а также восстановление боеспособности выполнивших учебно-боевые задачи подразделений", добавили в ЦВО
25.01.2017
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