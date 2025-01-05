В Сибири на учениях спецназ уничтожил ракетные комплексы "противника"



Спецназ. Источник: army-news.ru Спецназ. Источник: army-news.ru

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Военнослужащие подразделений спецназначения на учениях в Новосибирской области вывели из строя и уничтожили ракетные комплексы и командный пункт условного противника, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Подразделения специального назначения Центрального военного округа отработали задачи по выведению из строя тактических ракетных комплексов и основного командного пункта в тылу условного противника на полигоне в Новосибирской области", - говорится в релизе.

Как рассказали в пресс-службе, группы спецназа, совершив 20-километровый марш в район диверсионных действий, обнаружили пусковые ракетные установки условного противника. После чего военнослужащие заминировали его позиции, захватили мобильный узел связи и подорвали командный пункт, выйдя затем в район эвакуации.

Кроме этого, на тренировках спецназовцы отработали "скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности, действия в отрыве от главных сил, а также восстановление боеспособности выполнивших учебно-боевые задачи подразделений", добавили в ЦВО