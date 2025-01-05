Лучшие экипажи ВВО отобраны для второго этапа "Танкового биатлона"



Соревнования по танковому биатлону

Источник: М. Стулов/Ведомости Соревнования по танковому биатлонуИсточник: М. Стулов/Ведомости

ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Пятьдесят лучших танковых экипажей в Восточном военном округе (ВВО) отобраны для участия во втором этапе конкурса "Танковый биатлон-2017", сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Было заявлено более одной тысячи экипажей танков Т-72Б, Т-72Б3, из которых отобраны 50 лучших", - сказал Гордеев.

По его словам, в ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка. Для этого на полигонах ВВО было оборудовано более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.

Гордеев отметил, что второй этап конкурса "Танковый биатлон" состоится на полигонах общевойсковых армий округа в феврале этого года. Окружной этап всеармейского конкурса "Танковый биатлон" пройдет в марте на одном из полигонов ВВО. Его победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе самого популярного армейского конкурса.

Ранее сообщалось, что в 2014-2016 годах экипажи округа становились чемпионами России и мира в "Танковом биатлоне". Всего в прошлом году на всеармейском этапе соревнований команды округа стали победителями в четырех конкурсах: "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Ключи от неба" и "Инженерная формула".