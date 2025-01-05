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Глава Чечни рассказал о строительстве международного центра спецназа

26.01.2017 РИА Новости 36 0
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Спецназ
Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса
Источник: Валерий Мельников / РИА Новости

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что строительство Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе идет ускоренными темпами, многие объекты уже почти готовы к сдаче.

"Начаты работы на взлетно-посадочной полосе. Здесь будут работать лучшие инструкторы и специалисты высокого класса. Отбор уже начат", - написал Кадыров в своем Instagram после посещения центра.

По словам главы республики, к строящемуся учебному центру проявляют интерес все силовые ведомства страны и десятки иностранных спецслужб.

Кадыров также отметил, что центр имеет не только военное, но и спортивное значение. Он напомнил, что уже весной в Гудермесе пройдет командная военно-спортивная игра "Гонка героев", трасса с препятствиями которой станет самой длинной в мире.

Международный учебный центр сил специального назначения в Гудермесе занимает площадь свыше 400 гектаров. Здесь будут представлены все виды боевой подготовки, а также военно-прикладные и технические виды спорта.

Сейчас в тактическом городе построены жилые дома с высотными зданиями, наземной и подземной инфраструктурой, где будут отрабатываться вопросы промышленного альпинизма, навыки освобождения дома, захваченного террористами, освобождения заложников, боя в городе и скалолазания. Спецназовцев будут готовить около 200 инструкторов.

25.01.2017
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