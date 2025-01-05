СМИ: российская армия получила сотовое оружие
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Беспилотник Леер-3
Источник: Дмитрий Прокопяк / PrimaMedia
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные подавлять вышки сотовой связи, а также отправлять абонентам текстовые и аудиосообщения, официально приняты на вооружение российской армии, пишет газета "Известия". В перспективе дроны, уже прошедшие успешные испытания в Сирии, смогут посылать небольшие видеоролики. Новейшая разработка в ближайшее время поступит в подразделения Минобороны.
Новинка создана на базе беспилотника "Орлан-10". БПЛА станут частью модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3".
Главная задача беспилотников - подавление вышек сотовой связи. Для этого "Орланы" оборудованы специальными "глушилками", а также сбрасываемыми на землю передатчиками помех.
25.01.2017
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