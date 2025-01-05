Британцы оцифруют «Хищника»



Истребитель F-22 Raptor

Источник: flickr.com Истребитель F-22 RaptorИсточник: flickr.com

Американский истребитель F-22 Raptor лишится «пережитков прошлого». Сегодня, 24 января, портал flightglobal.com сообщил о том, что корпорация BAE Systems получила контракт на модернизацию всего парка стелс-истребителей F-22, состоящего на вооружении американской армии.

Истребитель F-22, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin в 90-е годы, считается наиболее совершенной боевой машиной из числа состоящих на вооружении ВВС США, однако в нём используется множество уже устаревших систем. Так, центральный вычислительный блок истребителя построен на базе процессора Intel i960MX с тактовой частотой всего 100 мГц.

Для поддержания боевых возможностей своих истребителей Минобороны США запустило программу модернизации, в ходе которой будет заменено большинство электронных систем. Одним из этапов модернизации станет замена дисплеев, использующих устаревшую технологию отображения информации на основе электронно-лучевых трубок. Вместо старых экранов F-22 получат современные дисплеи, а также дублирующую систему отображения данных с приборных панелей на нашлемном дисплее.

Кабина пилота истребителя F-22 Источник: avionale.com

Разработка новых шлемов для пилотов F-22 началась в 2015 году. Система отображения данных в новых шлемах позволяет пилотам получать всю необходимую информацию без необходимости смотреть на приборную панель. Ранее подобную систему внедрили в шлемы истребителей F-35.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвёртого поколения F-15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 серийных единиц. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолёт.