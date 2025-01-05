"Тяжелый десант" идет в наступление: российский опыт из Грузии и Донбасса (Defence24, Польша)



БМД-2

Источник: kollektsiya.ru БМД-2Источник: kollektsiya.ru

Воздушно-десантные войска считаются в России элитой, они выделены в отдельный род войск. Характерная особенность этих крупных сил (несколько дивизий и бригад) - оснащение самыми разнообразными бронированными машинами, которые имеют в первую очередь наступательное значение. Примеры из Грузии и Донбасса показывают, что в благоприятных оперативно-тактических ситуациях при взаимодействии с другими подразделениями "бронированные" десантники способны выполнять сложные с точки зрения тактики задачи, даже имея в распоряжении лишь БМД-2.

Проанализировав использование боевых машин десанта в Грузии и в Донбассе, можно выделить несколько характерных особенностей.

1. Батальонные тактические группы воздушно-десантных войск способны вести наступательные действия в случае, когда противник дезорганизован, и им не приходится прорывать сильные оборонительные позиции. Решающую роль в таких случаях играет маневр и огневая сила, в особенности поддержка артиллерии с 120-мм гаубицами-минометами 2С9 "Нона".

Примером такой операции могут служить действия батальонной тактической группы в августе 2008 года под Гори. Батальонная тактическая группа (БТГ) из состава 104-го полка ВДВ (две роты на БМД-1) зашла в оперативный тыл дезорганизованных грузинских сил, что завершилось удачным прорывом на глубину примерно в 40 километров и выходом на окраину Гори. Операция была необычной, поскольку грузинская, уже несколько дезорганизованная сторона, не смогла оценить ситуацию, а российская боевая группа действовала "на ощупь" - без данных разведки. Следует отметить смелость предпринятых шагов и риск, который в этом случае оказался оправданным. Выполняя задачу, которая имела большое значение в масштабах всей операции, БТГ практически не встретила сопротивления (официальные потери - один убитый, девять раненых). Следует подчеркнуть, что за передовым отрядом шли дополнительные танковые силы, поэтому БТГ полковника Анашкина, фактически выполняла задачу разведывательного отряда. Исход короткого боя в Вариани был предопределен эффектом неожиданности, а также перевесом в огневой силе (2С9 "Нона"). Такого рода действия будут использоваться в будущем, а начатая модернизация техники (беспилотные аппараты, системы командования и связи, боевые машины нового поколения) позволят преодолеть основополагающие проблемы, которыми были отсутствие разведывательных данных, сложности со связью, устаревшая техника (основным вооружением группы были БМД-1!).

2. По возможности батальонные тактические группы получают поддержку танков, что позволяет создать гибридную боевую группу. БТГ такого типа можно было наблюдать в 2014 года в Донбассе в ходе августовского вторжения регулярных вооруженных сил РФ на восток Украины. В смешанные БТГ входили силы ВДВ с боевыми машинами десанта и танки из танковых подразделений. Танки (например, Т-72Б3) резко повышали эффективность группы в том числе в обороне, сосредотачивая на себе огонь неприятеля. Присоединение к тактическим группам ВДВ танковых сил, как представляется, подтверждает, что использование смешанных танково-механизированных боевых групп для прорыва позиций противника или атаки с фланга станет стандартом.

3. Боевые машины десанта дают военным не только мобильность, но и силу огня, которую особенно эффективно можно использовать при обороне или в засаде. Следует отметить, что "алюминиевые гробы" оснащены хорошей 30-мм малокалиберной пушкой, которая позволяет в маневренном бою поражать (и даже уничтожать) любые боевые машины противника. Известен пример с Донбасса, где украинская БМП-2 была уничтожена боковым огнем (три отверстия на корпусе, три на башне).

Конечно, БМП-2 сложно назвать современной машиной, однако, следует учитывать, что потенциальные противники российских ВДВ еще много лет в основной массе не перейдут на вооружения следующего поколения. Между тем наступательный потенциал старых БМД-2 и новейших БМД-4М разительно отличается. Достаточно сказать, что новые машины получат сопоставимые с БМП-3 вооружения, а в тактических группах ВДВ появятся дополнительные подразделения танков Т-72Б3.

Приведенный выше пример с Луганского фронта (бой 20 августа 2014 года) показывает, что две стандартные роты десантников (БТГ из 234-го десантно-штурмового полка) смогли частично прорвать украинские оборонительные позиции на возвышенностях. В атаке был использован принцип внезапности: она началась утром, в условиях тумана при поддержке артиллерии, минометов и танка Т-72БМ, который сыграл решающую роль. Украинский разбор ситуации показывает, что первая российская рота с легкостью захватила опорный пункт "Гагарин". Украинские позиции на опорном пункте "Наука" накрыл огонь 30-мм пушки БМД-2К. Тем временем на опорный пункт "Поступ" была направлена атака другой роты. Т-72 уничтожил два транспортера МТ-ЛБ, а БМД-2К расстреляли упоминавшийся выше БМП-2.

В итоге украинские силы отбросили россиян контратакой при поддержке артиллерии. Украинцы захватили подбитый и брошенный БМП-2 1-й роты 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии и уничтожили вторую БМД-2К.

Опыт Грузии и Донбасса указывает на целесообразность развития ВДВ как особых механизированных сил. В этой статье я привел опыт боев, в которых техника воздушно-десантных войск использовалась не в полной мере по прямому назначению. В момент, когда высадка будет осуществляться с воздуха, наступательные возможности "бронированного" десанта будут очень велики, тем более что в идеале она должна сопровождаться внезапными действиями, которые дезорганизуют неприятеля.

Замена техники, в частности, появление БМД-4 и БТР-МДМ, увеличит мобильные и огневые возможности десантных сил. Следует напомнить, что воздушно-десантные войска считаются в армии приоритетом, о чем свидетельствует, например, то, что переносные зенитные ракетные комплексы нового поколения 9К333 "Верба" поставили им в первую очередь. Сейчас ВДВ - это хорошо обученные и оснащенные, а также проверенные в бою силы, которые могут успешно играть роль подразделений немедленного реагирования или стратегического резерва.

Марчин Гавенда (Marcin Gawda)