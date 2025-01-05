Песков: Россия не направляла Трампу приглашение на ПМЭФ
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Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru
Главным гостем Петербургского международного экономического форума станет премьер-министр Индии
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Список иностранных гостей Петербургского международного экономического форума пока окончательно не составлен, но приглашение президенту США Дональду Трампу не направлялось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там (на форуме) будет (премьер-министр Индии Нарендра) Моди - главный гость", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера.
"Нет", - ответил он на вопрос, направляется ли приглашение на форум Трампу.
При этом представитель Кремля не исключил, что в Санкт-Петербург приедет кто-то из европейских лидеров. "Пока неизвестно, пока еще далеко (до форума)", - отметил он.
25.01.2017
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