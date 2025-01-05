Каждый российский военный в Абхазии в 2017 году проведет в среднем три месяца на полигонах
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Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.
Источник: ИТАР-ТАСС/Владимир Попов
В этом году в ходе полевых выходов запланированы более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений и тактико-специальных занятий
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 25 января. /ТАСС/. Военные российской базы в Абхазии в 2017 году примут участие в 40 полевых выходах, в том числе за пределами республики, в результате каждый из них проведет в полевых условиях в среднем около трех месяцев. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"На запланированных 40 полевых выходах более 2 тыс. военнослужащих соединения примут участие в полевых занятиях на полигонах Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также полигонах в Краснодарском крае и Волгоградской области", - говорится в сообщении.
В среднем каждый военнослужащий российской военной базы в Абхазии проведет в 2017 году в полевых условиях около трех месяцев.
В ходе полевых выходов в нынешнем году запланированы более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений и тактико-специальных занятий.
25.01.2017
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