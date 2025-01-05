«Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1



Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Министерство обороны РФ получило новую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли испытания на летно-испытательном комплексе и в настоящее время переданы эксплуатирующей организации.

«Холдинг «Вертолеты России» постоянно ведет работу над усовершенствованием своей техники. На сегодняшний день проводится модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1 в интересах Минобороны РФ. Машину планируется оснастить современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, а также новой вспомогательной силовой установкой. По завершению этих работ у нас будет возможность предложить военному ведомству вертолет с улучшенными эксплуатационными характеристиками», - заявил заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.