«Вертолеты России» передали Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1
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Отрасль: Авиация
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Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Министерство обороны РФ получило новую партию военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех).
Поставленная Минобороны РФ техника прошла все виды испытаний. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, а также средств спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли испытания на летно-испытательном комплексе и в настоящее время переданы эксплуатирующей организации.
«Холдинг «Вертолеты России» постоянно ведет работу над усовершенствованием своей техники. На сегодняшний день проводится модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1 в интересах Минобороны РФ. Машину планируется оснастить современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, а также новой вспомогательной силовой установкой. По завершению этих работ у нас будет возможность предложить военному ведомству вертолет с улучшенными эксплуатационными характеристиками», - заявил заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.
25.01.2017
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