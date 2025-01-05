Инспекторские проверки в ВС РФ будут проводиться раз в два года, а не ежегодно



Сергей Шойгу

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам главы Минобороны, новая схема проверок позволит реально оценить готовность воинских частей к выполнению задач

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инспекторские проверки в Вооруженных силах РФ будут теперь проводиться раз в два года, а не ежегодно.

Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Изменилась периодичность инспекторских проверок. Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года. Почти в два раза сократился состав комиссии и время на проведение проверок", - сказал он.

По словам министра, новые подходы к осуществлению таких инспекций позволят реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению.

Он также добавил, что в ходе заседания коллегии будут рассмотрены результаты реализации новых подходов к проведению проверок в 2016 году и приняты соответствующие решения.