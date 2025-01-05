Инспекторские проверки в ВС РФ будут проводиться раз в два года, а не ежегодно
|
|
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
По словам главы Минобороны, новая схема проверок позволит реально оценить готовность воинских частей к выполнению задач
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инспекторские проверки в Вооруженных силах РФ будут теперь проводиться раз в два года, а не ежегодно.
Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Изменилась периодичность инспекторских проверок. Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года. Почти в два раза сократился состав комиссии и время на проведение проверок", - сказал он.
По словам министра, новые подходы к осуществлению таких инспекций позволят реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению.
Он также добавил, что в ходе заседания коллегии будут рассмотрены результаты реализации новых подходов к проведению проверок в 2016 году и приняты соответствующие решения.
25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2017 Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
26.01.2017 Шойгу: боевые возможности ЮВО за 2016 год увеличены на 10%
26.01.2017 Шойгу поручил укреплять войска на юге России
26.01.2017 Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
25.01.2017 Парашютные платформы Технодинамики успешно отработали в гуманитарной операции в Сирии
25.01.2017 У Ил-112 растут крылья
24.01.2017 Подготовка к III зимним Всемирным военным играм выходит на финишную прямую
23.01.2017 Найти и обезвредить: какую технику применяют российские саперы в Сирии