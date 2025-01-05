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Спецназ Минобороны провел в Сибири учения по уничтожению тактических ракет противника

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 22 0
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Spetsnaz
Боец спецназа. Источник: vipsecurity.ucoz.ru

Бойцы спецназа также отработали скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности и действия в отрыве от главных сил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по уничтожению тактических ракетных комплексов и командного пункта в тылу условного противника на полигоне в Новосибирской области.

Об этом сообщил официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Группы спецназа, совершив 20-км марш в район ведения рейдово-поисковых и диверсионных действий, вскрыли расположение пусковых ракетных установок и заминировали позиции, захватили мобильный узел связи, подорвали командный пункт и вышли в район эвакуации. Маневры проходили на полигоне в Новосибирской области", - отметил офицер.

По словам Рощупкина, также спецназ отработал скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности, действия в отрыве от главных сил.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Компании
Минoбороны РФ

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