Спецназ Минобороны провел в Сибири учения по уничтожению тактических ракет противника
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Боец спецназа. Источник: vipsecurity.ucoz.ru
Бойцы спецназа также отработали скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности и действия в отрыве от главных сил
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по уничтожению тактических ракетных комплексов и командного пункта в тылу условного противника на полигоне в Новосибирской области.
Об этом сообщил официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Группы спецназа, совершив 20-км марш в район ведения рейдово-поисковых и диверсионных действий, вскрыли расположение пусковых ракетных установок и заминировали позиции, захватили мобильный узел связи, подорвали командный пункт и вышли в район эвакуации. Маневры проходили на полигоне в Новосибирской области", - отметил офицер.
По словам Рощупкина, также спецназ отработал скрытое передвижение по пересеченной заснеженной местности, действия в отрыве от главных сил.
25.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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