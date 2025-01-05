Современную базу пограничных кораблей построят на Камчатке к 2018 году



Пограничный сторожевой корабль "Проворный" проекта 22460 после завершения испытаний. Кронштадт, 05.11.2016

Источник: Pilot SPb / fleetphoto.ru Пограничный сторожевой корабль "Проворный" проекта 22460 после завершения испытаний. Кронштадт, 05.11.2016Источник: Pilot SPb / fleetphoto.ru

Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Современную базу пограничных сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району построят в Петропавловске-Камчатском к концу 2018 года. Возведение объекта уже начато и идет в соответствии с планом. Об этом заявил начальник пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району контр-адмирал Роман Толок, сообщила пресс-служба управления.

"В рамках реализации федеральной программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)" продолжается обустройство пункта базирования пограничных сторожевых кораблей в районе Садовой в Петропавловске-Камчатском. Мы постоянно мониторим ситуацию с нашими подрядчиками. Пока срывов плана строительства не предвидится. Открытие планируем на ноябрь 2018 года", - сказал Роман Толок.

По его словам, комплекс будет большим и вместит в себя служебные помещения, а также причалы.

"Это будет огромный комплекс служебных помещений и причального фронта. Он включает спортивный комплекс с бассейном на 4 дорожки по 25 метров, клуб на 600 посадочных мест, оснащенный современной техникой. Современные мастерские, складские помещения, трехуровневую автостоянку", - сказал контр-адмирал.

Он добавил, что это не единственная стройка. Уже завершено строительство новой заставы на Камчатке, которая располагается в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района. Сдача в эксплуатацию и торжественное открытие планируется провести в преддверии Дня пограничника, 28 мая 2017 года. В дальнейшем такие же обновленные заставы будут открыты в селе Тиличики Олюторского района и на мысе Маячный в пригороде Петропавловска-Камчатского.