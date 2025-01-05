Подразделение ПВО на о. Врангеля обнаружило группу целей на тренировке с ТРЛК "Сопка-2"



ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани

Источник: antonio-d50.livejournal.com ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту АстраханиИсточник: antonio-d50.livejournal.com

В ходе мероприятия личный состав подразделения отработал вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделение ПВО Восточного военного округа (ВВО) на арктическом острове Врангеля во время тренировки с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2" отработало мониторинг обстановки в небе над Арктикой и обнаружение группы воздушных целей, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"С подразделением Восточного военного округа, дислоцированным на арктическом острове Врангеля, проведена комплексная тренировка с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2". В ходе мероприятия личный состав подразделения отработал вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне", - сообщил Гордеев.

Для того, чтобы усложнить задачу для подразделения, был смоделирован полет групповых целей на разных высотах и скоростях. Комплекс способен распознавать отдельные воздушные объекты, летящие в составе группы, и все учебные цели были обнаружены и опознаны, а информацию о них о них оперативно передали на командный пункт ПВО округа.

Новый трассовый радиолокационный комплекс был введен в эксплуатацию в 2016 году.