Подразделение ПВО на о. Врангеля обнаружило группу целей на тренировке с ТРЛК "Сопка-2"
|
Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
|
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани
Источник: antonio-d50.livejournal.com
В ходе мероприятия личный состав подразделения отработал вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне
ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Подразделение ПВО Восточного военного округа (ВВО) на арктическом острове Врангеля во время тренировки с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2" отработало мониторинг обстановки в небе над Арктикой и обнаружение группы воздушных целей, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"С подразделением Восточного военного округа, дислоцированным на арктическом острове Врангеля, проведена комплексная тренировка с применением нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2". В ходе мероприятия личный состав подразделения отработал вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне", - сообщил Гордеев.
Для того, чтобы усложнить задачу для подразделения, был смоделирован полет групповых целей на разных высотах и скоростях. Комплекс способен распознавать отдельные воздушные объекты, летящие в составе группы, и все учебные цели были обнаружены и опознаны, а информацию о них о них оперативно передали на командный пункт ПВО округа.
Новый трассовый радиолокационный комплекс был введен в эксплуатацию в 2016 году.
25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2017 Строительство самого северного аэродрома России завершится в текущем году
26.01.2017 "5-10 лет назад нам не хватало инженеров"
26.01.2017 Масштабы впечатляют: что и где строит армия России
26.01.2017 Арктические военные "испытали" оленей и собак на учениях
26.01.2017 Минобороны в 2017 году возведет в Арктике более 100 капитальных объектов
26.01.2017 В Арктике подразделения ВВО на тренировке опознали воздушные цели
25.01.2017 У Ил-112 растут крылья
24.01.2017 Минобороны: сейчас объем строительства сравним по масштабам с послевоенным периодом