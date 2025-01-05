Полоса препятствий помогла выбрать 50 из 1 тыс. экипажей для "Танкового биатлона" в ВВО
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
Для соревнований на полигонах округа оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров
ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Восточный военный округ (ВВО) определил 50 лучших из более 1 тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3, которые в феврале будут участвовать во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон", претендентам пришлось преодолевать трассы с препятствиями и соревноваться в стрельбе из штатного вооружения, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Из более чем тысячи экипажей танков Т-72Б, Т-72Б3 были определены 50 лучших. В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка", - сообщил Гордеев.
Для соревнований на полигонах ВВО оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.
Экипажи-победители примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", на полигонах общевойсковых армий округа в феврале. Окружной этап конкурса пройдет во второй декаде марта на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе самого популярного армейского конкурса.
25.01.2017
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