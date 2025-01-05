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Полоса препятствий помогла выбрать 50 из 1 тыс. экипажей для "Танкового биатлона" в ВВО

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 18 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Для соревнований на полигонах округа оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Восточный военный округ (ВВО) определил 50 лучших из более 1 тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3, которые в феврале будут участвовать во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон", претендентам пришлось преодолевать трассы с препятствиями и соревноваться в стрельбе из штатного вооружения, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса "Танковый биатлон". Из более чем тысячи экипажей танков Т-72Б, Т-72Б3 были определены 50 лучших. В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка", - сообщил Гордеев.

Для соревнований на полигонах ВВО оборудовали более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост и ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.

Экипажи-победители примут участие во втором этапе конкурса "Танковый биатлон", на полигонах общевойсковых армий округа в феврале. Окружной этап конкурса пройдет во второй декаде марта на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе самого популярного армейского конкурса.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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