Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Известия": сотовое оружие принято на вооружение Минобороны

26.01.2017 ИТАР-ТАСС 18 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий во время установки аэродинамически забрасываемого передатчика помех РБ-341В "Леер-3"
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Комплекс "Леер-3" представлят собой три беспилотника "Орлан-10", управляемых из пункта на грузовике КамАЗ-5350

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" официально приняты на вооружение Российской армии; дроны станут частью комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса, знакомого с ситуацией.

"Испытания новых БПЛА уже закончены. Модернизированные "Орлан-10" прошли проверку в Сирии. В нынешнем году новые БПЛА для "Леер-3" начнут поставляться в войска. Пока изделия могут отправлять SMS и аудиосообщения. Но в ближайшее время к этому списку добавятся и небольшие видеоролики", - рассказал собеседник издания.

Комплекс "Леер-3" представлят собой три беспилотника "Орлан-10", управляемых из пункта на грузовике КамАЗ-5350. Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети. Для этого "Орланы" оснащены "глушилками" и одноразовыми передатчиками помех.

Первые "Лееры" поступили в войска еще в 2015 году, но лишь новые комплексы стали стабильно работать с сетями 3G и 4G. БПЛА поступят в подразделения Минобороны в ближайшее время.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 23:55
  • 205
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 25.01 23:45
  • 5
Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа
  • 25.01 23:00
  • 12
Полтонны – слабый аргумент
  • 25.01 22:54
  • 2
Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
  • 25.01 22:43
  • 7
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 21:59
  • 9
Подразделения арктической бригады СФ совершили рейды на собачьих упряжках
  • 25.01 21:37
  • 16
Японские танки в степях Украины
  • 25.01 21:11
  • 25
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 25.01 21:01
  • 17
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
  • 25.01 20:25
  • 16
Владимир Гутенев: Размещение Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между нашими странами
  • 25.01 19:58
  • 51
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 25.01 19:51
  • 3297
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.01 19:51
  • 19
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 25.01 16:56
  • 4131
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 16:15
  • 668
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  