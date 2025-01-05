Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпами



Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Чечни отметил, что интерес к проекту уже проявили российские силовые ведомства, а также многие зарубежные страны

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, посетив строящийся в Гудермесе Международный учебный Центр подготовки сил специального назначения, констатировал, что проект осуществляется ускоренными темпами. Об этом Кадыров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Строительство Международного учебного Центра сил специального назначения идет ускоренными темпами. Многие объекты находятся в стадии завершения. Начаты работы на взлетно-посадочной полосе", - сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил, что интерес к проекту уже проявили российские силовые ведомства, а также многие зарубежные страны. Начат набор сотрудников нового центра.

Масштабный строительный проект ведется на площади более 400 гектаров - это будет многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, на территории будет оборудовано девять открытых площадок для стендовой стрельбы и спортивных занятий.

В конце 2016 года инструкторы строящегося центра вошли в состав чеченской делегации, отправившейся в Китай: силовики делились с китайскими коллегами опытом борьбы с терроризмом.