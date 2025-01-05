Третий стеклопластиковый тральщик для ВМФ РФ заложат в Петербурге



Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.

Источник: http://forums.airbase.ru/ Базовый тральщик пр.12700, ЗХИ, лето 2016г.Источник: http://forums.airbase.ru/

Корабль получил наименование "Иван Антонов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Еще один тральщик с корпусом из стеклопластика будет заложен в среду в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Средне-Невского судозавода, который строит корабли этого типа.

"Торжественная церемония закладки корабля состоится 25 января. По приказу главного командования ВМФ РФ кораблю присвоено наименование "Иван Антонов", - сообщили на заводе.

Морской тральщик "Иван Антонов" - третий по счету (второй серийный) корабль этого типа, контракт на строительство которого был подписан с Министерством обороны РФ в апреле 2014 года, напомнили в пресс-службе предприятия.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Головной корабль, "Александр Обухов", был передан флоту в декабре 2016 года. Второй - "Георгий Курбатов" - строится на заводе. Четвертый корабль серии будет также заложен в этом году.