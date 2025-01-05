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Болгария выделила $5,2 млн на поддержание летной годности МиГ-29

26.01.2017 РИА Новости 23 0
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Двигатели РД-33
Двигатели РД-33 истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии
Источник: Alexander Mladenov / AERO

Правительство Болгарии на своем заключительном заседании в среду одобрило выделение из госбюджета дополнительных средств в размере 9,6 миллиона левов (около 5,2 миллиона долларов) на проект по поддержанию летной годности стоящих на вооружении страны истребителей МиГ-29, говорится на сайте правительства.


"Правительство одобрило дополнительные расходы в размере до 9 630 000 левов (около 5,2 миллиона долларов) в соответствии с проектом по инвестиционным расходам по обеспечению летной годности самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении.


Отмечается, что проект должен быть завершен к концу текущего года, в результате чего, будут созданы необходимые условия, при которых "ВВС страны смогут поддерживать и развивать способности по контролю своего воздушного пространства и обеспечению его суверенитета, а также реализовывать механизмы коллективной обороны НАТО и общей политики по безопасности и обороне Евросоюза".


Парламент Болгарии в 1997 году проголосовал за вступление страны в НАТО, и в этом же году София получила официальное приглашение к членству в альянсе. Полноправным членом НАТО страна стала в 2004 году.


Действующее правительство Болгарии в среду провело заключительное для своего мандата заседание. В пятницу, 27 января к своим обязанностям приступает служебный кабинет министров, сформированный новым президентом страны Руменом Радевым.


Служебное правительство будет действовать до тех пор, пока не будет избрано новое Народное собрание, а также сформировано постоянное правительство страны. Досрочные парламентские выборы назначены на 26 марта текущего года.

25.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Болгария
Продукция
МиГ-29
Компании
NATO

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