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Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.

25.01.2017 Жуковские Вести 95 0
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Ми-8АМТШ-ВА
Первый вертолет Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте для нужд морской авиации Военно-Морского Флота.
Источник: http://www.uuaz.ru/

Суммарно на вертолетных заводах России построено в прошлом году 208 винтокрылых машин. Объемы производства вертолетов на предприятиях холдинга "Вертолеты России" в 2016 г. сохранились на уровне 2015 г. на уровне 2015 г.


ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ)


Завод в Казани, снизив, как и в 2015 г., объемы производства по сравнению с 2011-2014 гг. (свыше 100 вертолетов за год), выпустил и передал заказчикам около 70 вертолетов в течение прошедшего года. В основном это машины семейства Ми-8/17.


Уменьшение объемов производства на КВЗ было прогнозируемо и связано во многом с тем, что в начале 2016 г/ КВЗ передал Индии последнюю партию из 23 винтокрылых машин Ми-17В-5 по соглашению 2012 г., предусматривающему поставку 71 вертолета на сумму свыше $1,5 млрд, а новый контракт с Индией на поставку 48 машин Ми-17В-5 (на сумму около $1,3 млрд) находится в стадии согласования. Рынок постепенно насыщается вертолетами средней грузоподъемности семейства Ми-8/17. Стартовых продаж для авиакомпаний новых вертолетов средней грузоподъемности Ми-38 пока не просматривается, также только недавно началась полноценная раскрутка для рынка гражданских версий легкого вертолета "Ансат". Стоит заметить, что никакая ведущая вертолетостроительная компания за рубежом не предлагает на рынке в течение длительного времени один тип вертолета. В списках же продаж российских вертолетов на протяжении длительного времени значатся машины средней грузоподъемности семейства Ми-8/17.


Для КВЗ ориентация в основном на выпуск Ми-8/17 аукнулось тем, что более 50% персонала вертолетного завода в 2016 г. пришлось переводить на три месяца (с 1 июля по 30 сентября) на сокращенную рабочую неделю, чтобы не проводить массовых увольнений сотрудников. Это были цеха основного и вспомогательного производства (порядка 3700 человек из 6500). Ключевые цеха (агрегатно-сборочный и малярный), а также летно-испытательный комплекс трудились без изменений режима работы.


АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (УУАЗ)


Похожая ситуация сложилась и на УУАЗе, для которого крупным зарубежным заказчиком на протяжении нескольких лет был Китай. Поставки в КНР продолжились и в 2015-2016 гг., но только небольшими партиями вертолетов марки Ми-171Е.


Небольшие заказы для ряда азиатских стран и др. были завершены в Улан-Удэ в прошлом году. В частности, 9 декабря 2016 г. на авиационной базе в пригороде Астаны состоялась торжественная церемония передачи очередной партии из (2 штук) новых транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш, предназначенных для ВВС Казахстана.


В основном на УУАЗе в прошлом году строили вертолеты для отечественных силовых структур. По неофициальной информации, в 2016 г. на заводе изготовили немногим более 50 вертолетов семейства Ми-8/17/171 заказу Минобороны России, МВД и ФСБ. Всего на УУАЗе в прошлом году построили около 60 вертолетов марки "Ми".


ПАО "Роствертол"


На вертолетном заводе в Ростове-на-Дону в прошлом году было построено два (по другим данным - три) тяжелых вертолета Ми-26. В первом полугодии 2016 г. "Рособоронэкспорт" завершил поставку в Алжир последних двух вертолетов Ми-26Т2 из партии в шесть штук, тем самым был полностью выполнен контракт, заключенный между Россией и Алжиром в 2013 г.


На "Роствертоле" в прошлом году продолжали строить ударные вертолеты Ми-28Н и многоцелевые боевые вертолеты Ми-35М в рамках договоров с Минобороны России и контрактов с зарубежными странами (Казахстан, Алжир, Ирак, Нигерия).


По заявлению руководства холдинга "Вертолеты России", ударные вертолеты Ми-28Н (Ми-28НЭ) и многоцелевые военные вертолеты Ми-35М пользуются стабильным спросом, как в России, так и на внешнем рынке. В 2012- 2014 гг. поставлено около 140 единиц этой техники, в 2015 г. - 28 вертолетов (приблизительно столько же боевых машин выпущено в 2016 г.). На период 2016-2018 гг. ожидаемый объем поставок может составить более 120 вертолетов Ми-28Н и Ми-35М.


ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина" (ААК "Прогресс")


В 2011 г. было официально объявлено, что в рамках контракта с Минобороны России на предприятии "Прогресс" будет построено более 140 боевых вертолетов марки Ка-52. К началу 2017 г. построили свыше 100 вертолетов Ка-52, только в 2016 г. изготовили около 15 штук таких военных винтокрылых машин. Для сравнения: АКК "Прогресс" выпустил в 2015 г. 20 вертолетов: 16 машин Ка-52 "Аллигатор" и 4 вертолета Ка-52К "Катран".


По утверждению руководства предприятия "Прогресс",завод загружен экспортными заказами до 2020 г. Согласно подписанному контракту, ВМС Египта получат 46 вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Первую партию Ка-52 запланировано изготовить в начале 2017 г.


Также необходимо сказать, что на ААК "Прогресс" строится опытная партия нового вертолета гражданского назначения Ка-62. 28 апреля 2016 г. на режиме висения впервые был опробован вертолет Ка-62. Полет состоялся на аэродроме завода "Прогресс" Приморского края.


АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП)


Предприятие в Башкирии построило и передало китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment в 2016 г. четыре заказанных ею многоцелевых средних вертолетов Ка-32А11ВС. Китайский партнер приобретает российские вертолеты уже более пяти лет. В 2016 г. эта китайская компания обязалась помочь российскому холдингу "Вертолеты России" продать в Китае за 10 лет 100 винтокрылых машин. Ранее холдинг "Вертолеты России" поставил в КНР суммарно 11 вертолетов марки Ка-32.


Также в 2016 г. было построено и передано заказчикам (различным российским структурам) несколько вертолетов семейства Ка-32.


В прошлом году Кумертауское авиационное производственное предприятие изготовило первый экземпляр легкого вертолета Ка-226ТК корабельного базирования, заказанного для Пограничной службы ФСБ России.


В 2016 г. КумАПП выполнило контракт по ремонту и глубокой модернизации противолодочных вертолетов Ка-27 для авиации ВМФ России, а также отремонтировало партию транспортно-боевых машин Ка-29. В конце прошлого года военные получили 8 машин Ка-27М.


Следует также сказать, что в 2016 г. на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) были собраны методом отверточной сборки и отправлены заказчику два американских легких многоцелевых вертолета Bell-407GXP. Оба построенных по лицензии вертолета получил Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А.В.Ляпидевского для обучения курсантов.


По заявлению вице-премьера Дмитрия Рогозина, на вертолетостроительных предприятиях России в 2016 г. было построено 186 военных и 22 гражданских вертолета.

24.01.2017
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