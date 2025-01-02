О размещении китайских МБР DF-41 неподалеку от российской границы



Предположительно китайская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41

Источник: wantchinatimes.com Предположительно китайская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41Источник: wantchinatimes.com

Как сообщала китайская газета "Global Times" в своей статье "Dongfeng-41 will bring China more respect", китайская армия развернала вторую ракетную бригаду, оснащенную МБР DF-41 на северо-востоке страны в проивнции Хелунцзян, относительно недалеко от границы с Россией (хотя это расстояние и составляет несколько сотен километров). В этой связи интерес представляет комментарий ситуации авторов доклада "Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики".

Так, развертывание в граничащей с Россией китайской провинцией Хэйлунцзян мобильных ракетных комплексов, оснащенных твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой Дунфэн-41 (DF-41), расценивается как военная демонстрация, однако целью данной демонстрации, очевидно, выступает не Россия.

Радиус поражения китайских баллистических ракет Источник: Доклад "Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики"

Разделяющаяся головная часть DF-41 несет до 10 боевых блоков с индивидуальным наведением, что позволяет рассчитывать на преодоление противоракетной обороны США. Боевая дальность, которая в различных источниках оценивается от 12 до тыс. км., превращает ее в одну из самых дальнобойных ракет в мире. DF-41 остается наиболее мощной и современной межконтинентальной ракетой в китайском арсенале стратегического ядерного оружия, хотя она и не имеет принципиального превосходства над аналогичными российскими и американскими ракетными комплексами.

Огромная боевая дальность ракет DF-41 делала бы абсолютно излишним их размещение в приграничной полосе, в том случае, если бы истинной целью развертывания оснащенной ими ракетной бригады была демонстрации против России. С этой точки зрения значительно более серьезную потенциальную опасность для нашей страны представляют многочисленные китайские ракеты средней дальности, которые способны держать под ударом наиболее густонаселенные районы центральной России. Симметричный же ответ на эту угрозу невозможен, поскольку Москва связана условиями советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 г.

Радиус поражения китайских баллистических ракет Источник: Доклад "Китайская военная мощь как новый фактор мировой политики"

По всей видимости, истинной целью китайской военной демонстрации был ответ на угрозу размещения американской системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на территории Южной Кореи. Официальной причиной развертывания THAAD в Корее было названо противодействие ракетной угрозе со стороны КНДР. Эта версия не показалась Китаю убедительной, последовали резкие протесты, но США предпочли закрыть на них глаза. Хотя Пекин и осуждает устраиваемы Пхеньяном провокационные ракетные пуски, он последовательно выступает против размещения элементов американской системы ПРО в непосредственной близости от своих границ. С китайской точки зрения, подобные меры неспособны вызвать ничего, кроме эскалации напряженности в регионе.

Примечание bmpd. Межконтинентальная баллистическая аркета DF-41 является твердотопливной МБР, при этом она более мощная и тяжелая, чем DF-31A и разрабатываемая DF-31B, оснащеная РГЧ ИН. Новая ракета создается в грунтовом, железнодорожном и шахтном вариантах. Разработчик, как и у остальных МБР - первая академия CASC (CALT), финальный производитель - завод №211 (Пекин).