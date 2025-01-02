Мнение Guardian о неудаче "Трайдента": вызывающее тревогу укрывательство (The Guardian, Великобритания)



Подводная лодка "Викториэс", Королевский ВМФ, Великобритания

Источник: flickr.com, Defence Images Подводная лодка "Викториэс", Королевский ВМФ, ВеликобританияИсточник: flickr.com, Defence Images

Тереза Мэй должна была откровенно рассказать депутатам парламента о неудачном испытательном пуске сразу после того, как узнала об этом.

Сегодня мы наконец узнали, что прошлым летом Терезу Мэй проинформировали о неудачном пуске ядерной ракеты без боевого заряда, проведенном накануне ее прихода на должность премьер-министра. Но она решила скрыть эту информацию от депутатов парламента, которые должны были проголосовать по вопросу модернизации ракет "Трайдент", составляющих основу британской ядерной обороны. В результате парламент узнал о серьезной аварии в нашем ядерном арсенале только после утечки информации в прессу. Но и после этого Мэй неоднократно пыталась сбить общественность с толку и избегала вопросов Эндрю Марра (Andrew Marr) из ВВС о том, что именно ей было известно.

Поскольку возобновление программы "Трайдент" поддержали многие депутаты, признание Мэй вряд ли изменило бы результаты парламентского голосования. Но дело не в этом. Неудачный ракетный пуск вызывает важные вопросы о безопасности и эффективности британских систем ядерного оружия, поскольку испытываются отнюдь не самые передовые образцы, а ракета, впервые принятая на вооружение более четверти века назад и находящаяся в арсенале подводного флота с 1999 года.

Министерство обороны отмахнулось от неудачного испытания, назвав его незначительной проблемой, и указав на то, что подводная лодка, проводившая пуск, в этом месяце вернулась в строй. Но факт остается фактом: ракета, которая должна была полететь в сторону южной Атлантики, повернула в сторону континентальной части Северной Америки. Будь она оснащена ядерными боеголовками, последствия были бы катастрофическими. С 2000 года Британия провела всего пять испытаний этих ракет. Не произойдет ли такой сбой снова?

Правительство попыталось скрыть данный факт, объяснив это потребностями национальной безопасности. Но Россия не могла не знать о произошедшем - это практически немыслимо. Как пишут в своей книге о британских атомных субмаринах Питер Хенесси (Peter Hennessy) и Джеймс Джинкс (James Jinks), когда Британия в 2012 году в последний раз провела успешный ракетный пуск, следивший за ним российский разведывательный корабль направил поздравительное послание командиру осуществившей его подводной лодки. Зачем в таком случае скрывать случившееся от депутатов парламента? Все это создает тревожное впечатление, что премьер-министр склонна утаивать важнейшие факты от парламента, дабы избежать усиления дебатов о модернизации "Трайдентов".

Это лишь один из примеров ее неспособности здраво рассуждать на шестом месяце премьерства. Мэй действует весьма успешно, когда ей нужно вывести из игры парламент, и когда она оспаривает его право применить статью 50, доходя при этом вплоть до верховного суда. Она упрямо отказывается даже думать об увеличении финансирования здравоохранения и системы социального обеспечения, заявляя руководству британской медицины, что ему следует брать пример с министерств внутренних дел и обороны, которые пошли на сокращения. Но при этом Мэй забывает, что обстоятельства здесь совершенно разные. Одно из первых ее решений в качестве премьер-министра касалось отмены строительства атомной электростанции Хинкли-Пойнт по соображениям безопасности. Но прошло несколько месяцев, и она объявила, что строительство продолжится.

Все чаще возникает обоснованное ощущение, что Мэй в управлении государством проявляет скрытность, не желает идти на риск и действует негибко. Такие особенности руководства сослужили ей неплохую службу, когда она была министром внутренних дел, проработав на этом посту дольше всех за последние полвека. Но если она будет и дальше избегать открытости и прозрачности, срок пребывания в должности премьера у нее может сократиться.

Редакционная статья