Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный боезаряд
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Пакистанская баллистическая ракетя малой дальности Hatf-II (Abdali), способная нести ядерную боевую часть. Источник: www.armyrecognition.com
При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения
ИСЛАМАБАД, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Пакистан впервые провел испытания баллистической ракеты собственной разработки "Абабиль" класса "поверхность-поверхность". Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Ракета способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки на максимальное расстояние до 2,2 тыс. км, - отмечается в заявлении. - При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения".
24.01.2017
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