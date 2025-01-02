Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный боезаряд



Пакистанская баллистическая ракетя малой дальности Hatf-II (Abdali), способная нести ядерную боевую часть. Источник: www.armyrecognition.com Пакистанская баллистическая ракетя малой дальности Hatf-II (Abdali), способная нести ядерную боевую часть. Источник: www.armyrecognition.com

При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения

ИСЛАМАБАД, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Пакистан впервые провел испытания баллистической ракеты собственной разработки "Абабиль" класса "поверхность-поверхность". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракета способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки на максимальное расстояние до 2,2 тыс. км, - отмечается в заявлении. - При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения".