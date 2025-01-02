Новикомбанк впервые профинансировал экспортные поставки авиационной техники корпорации "Иркут"
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 год
Источник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com
Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новикомбанк предоставил кредит корпорации "Иркут" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) в размере 20 млн евро на финансирование исполнения экспортного контракта по поставке новой авиационной техники, сообщает пресс-служба банка.
"Данное соглашение стало первым шагом в развитии перспективного сотрудничества сторон", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что сотрудничество с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации ведется банком с 2010 года.
"За это время мы успешно реализовали ряд важных проектов по линии гособоронзаказа. Кроме того, в рамках стратегического партнерства, Новикомбанк продолжает оказывать поддержку экспортных контрактов ОАК. Финансирование авиатехники корпорации "Иркут" свидетельствует об укреплении нашего взаимодействия по развитию отечественного экспортного потенциала авиационного кластера в целом", - сказала Е.Георгиева.
Президент корпорация "Иркут" Олег Демченко, на которого ссылается пресс-служба, в свою очередь отметил, что всесторонняя поддержка, которую оказывают государственные органы России, "Рособоронэкспорт", отечественные коммерческие банки, в том числе Новикомбанк, - это важный фактор продвижения российской высокотехнологичной продукции на мировой рынок.
"Помимо предоставления гарантий и кредитов предприятиям ОАК для обеспечения исполнения контрактов, Новикомбанк также финансирует различные производственные программы. Так, в ноябре 2016 года была открыта кредитная линия АО "РСК "МИГ" для финансирования технического перевооружения предприятия", - информирует пресс-служба.
24.01.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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