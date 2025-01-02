Новикомбанк впервые профинансировал экспортные поставки авиационной техники корпорации "Иркут"



Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 год

Источник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 годИсточник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новикомбанк предоставил кредит корпорации "Иркут" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) в размере 20 млн евро на финансирование исполнения экспортного контракта по поставке новой авиационной техники, сообщает пресс-служба банка.

"Данное соглашение стало первым шагом в развитии перспективного сотрудничества сторон", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что сотрудничество с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации ведется банком с 2010 года.

"За это время мы успешно реализовали ряд важных проектов по линии гособоронзаказа. Кроме того, в рамках стратегического партнерства, Новикомбанк продолжает оказывать поддержку экспортных контрактов ОАК. Финансирование авиатехники корпорации "Иркут" свидетельствует об укреплении нашего взаимодействия по развитию отечественного экспортного потенциала авиационного кластера в целом", - сказала Е.Георгиева.

Президент корпорация "Иркут" Олег Демченко, на которого ссылается пресс-служба, в свою очередь отметил, что всесторонняя поддержка, которую оказывают государственные органы России, "Рособоронэкспорт", отечественные коммерческие банки, в том числе Новикомбанк, - это важный фактор продвижения российской высокотехнологичной продукции на мировой рынок.

"Помимо предоставления гарантий и кредитов предприятиям ОАК для обеспечения исполнения контрактов, Новикомбанк также финансирует различные производственные программы. Так, в ноябре 2016 года была открыта кредитная линия АО "РСК "МИГ" для финансирования технического перевооружения предприятия", - информирует пресс-служба.