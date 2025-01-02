Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новикомбанк впервые профинансировал экспортные поставки авиационной техники корпорации "Иркут"

25.01.2017 Интерфакс-АВН 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ
Производство истребителей серии Су-30МК и Су-30СМ на Иркутском авиационном заводе ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Иркутск, 2015 год
Источник: Дмитрий Чистопрудов / chistoprudov.livejournal.com

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новикомбанк предоставил кредит корпорации "Иркут" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) в размере 20 млн евро на финансирование исполнения экспортного контракта по поставке новой авиационной техники, сообщает пресс-служба банка.

"Данное соглашение стало первым шагом в развитии перспективного сотрудничества сторон", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что сотрудничество с предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации ведется банком с 2010 года.

"За это время мы успешно реализовали ряд важных проектов по линии гособоронзаказа. Кроме того, в рамках стратегического партнерства, Новикомбанк продолжает оказывать поддержку экспортных контрактов ОАК. Финансирование авиатехники корпорации "Иркут" свидетельствует об укреплении нашего взаимодействия по развитию отечественного экспортного потенциала авиационного кластера в целом", - сказала Е.Георгиева.

Президент корпорация "Иркут" Олег Демченко, на которого ссылается пресс-служба, в свою очередь отметил, что всесторонняя поддержка, которую оказывают государственные органы России, "Рособоронэкспорт", отечественные коммерческие банки, в том числе Новикомбанк, - это важный фактор продвижения российской высокотехнологичной продукции на мировой рынок.

"Помимо предоставления гарантий и кредитов предприятиям ОАК для обеспечения исполнения контрактов, Новикомбанк также финансирует различные производственные программы. Так, в ноябре 2016 года была открыта кредитная линия АО "РСК "МИГ" для финансирования технического перевооружения предприятия", - информирует пресс-служба.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
МиГ РСК
ОАК
РОЭ
Персоны
Демченко Олег
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 01:17
  • 2
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 00:26
  • 4106
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 00:03
  • 1
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 22:57
  • 1
Матвиенко: создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается
  • 24.01 22:54
  • 3288
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.01 22:51
  • 1
Россия завершила передачу Вьетнаму шести ДЭПЛ проекта 636.1
  • 24.01 22:50
  • 2
Новейшие маскировочные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь»
  • 24.01 22:38
  • 12
В России появится движение "Новая Россия"
  • 24.01 22:13
  • 16
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 22:12
  • 7
Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора
  • 24.01 21:12
  • 192
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 24.01 21:03
  • 13
Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами
  • 24.01 20:11
  • 3
Ту-154: ни заменить, ни списать
  • 24.01 20:09
  • 20
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 24.01 19:58
  • 2
Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  