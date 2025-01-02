Гендиректор КТРВ Борис Обносов: «Первые гиперзвукровые летательные аппараты появятся в начале следующего десятилетия»



Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов

Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис ОбносовИсточник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), объединяющая более трех десятков оборонных предприятий, в числе которых ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова», ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка, ГНПП «Регион», ВПК «НПО машиностроения», концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» и другие 24 января отмечает пятнадцатилетие со дня образования.

О том, чего удалось добиться за прошедшее время, над какими проектами в области создания высокоточного морского и авиационного оружия работает сегодня корпорация, рассказал «Интерфаксу-АВН» генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

- Борис Викторович, с какими результатами встречает корпорация свой пятнадцатилетний юбилей, каковы основные итоги работы в минувшем году?

- По предварительным данным, объем реализации продукции в 2016 году составит около 175 млрд рублей.

Для российской армии предприятия корпорации поставляют почти 100% авиационного и более 70% морского вооружения.

В области авиационного вооружения доля корпорации составляет около 10% мирового производства, в области морского вооружения – более 15%.

Корпорация занимает 37-ю позицию в мире среди ведущих мировых оборонных предприятий по версии авторитетнейшего американского журнала Defence News, а в рейтинге SIPRI (Стокгольмский институт изучения проблем мира) у нас 35-я позиция.

Ежегодно увеличиваются инвестиции в развитие производства. Если в 2013 году этот показатель составлял около 6,5 млрд рублей, то в 2016 году на модернизацию направлено около 36,5 млрд рублей.

- Какова доля экспортных контрактов в общем объеме производства? В какие страны поставляется сегодня продукция корпорации? Какое ракетное и бомбовое вооружение пользуется особым спросом?

- Доля экспортных контрактов составляет около 30% от общего объёма производства. В денежном выражении это более $600 млн. В ближайшие годы ожидается рост экспорта до уровня $900 млн и более.

Со многими партнерами у нас сложились хорошие деловые отношения. В последнее время активизируется взаимодействие со странами СНГ, которые имеют вооружение советского и российского производства. Всего по различным проектам корпорация сотрудничает более чем с 30 странами.

Практически весь спектр продукции, выпускаемой предприятиями, входящими в состав корпорации, пользуется стабильным спросом.

- Ни для кого не секрет, что разрабатываемое и производимое корпорацией ракетно-бомбовое вооружение активно применяется в Сирии для нанесения ударов по террористическим группировкам. Как оно себя там зарекомендовало с точки зрения боевой эффективности и точностных характеристик?

- Аналитики корпорации получают от Минобороны России информацию об эффективности применения корректируемых авиационных бомб и ракет класса «воздух-поверхность» в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике.

В целом можно сказать, что все применяемые высокоточные авиационные средства поражения (АСП) поставленные задачи выполнили и подтвердили свои боевые возможности и характеристики. Об этом свидетельствует количество уничтоженных точными ударами разнотипных стационарных и подвижных объектов.

В процессе проведения спецоперации был выявлен ряд особенностей применения АСП и работы их систем наведения, обусловленных спецификой физико-географических условий в районах боевых действий. По результатам анализа этих особенностей разработаны мероприятия, ориентированные на повышение эффективности оружия, которые не только будут учтены при создании новых образцов АСП, но и уже реализуются в серийных изделиях.

- КТРВ разрабатывает комплекс вооружения для истребителя пятого поколения. Какие этапы здесь пройдены? Состоялись ли первые испытательные полеты ПАК ФА (перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации) на боевое применение в рамках совместных испытаний? Когда комплекс вооружения ПАК ФА будет готов полностью и начнется его серийное производство?

- В основном для ПАК ФА создаются новые авиационные средства поражения. Для снижения заметности предусмотрено их внутрифюзеляжное размещение. Это требует поиска дополнительных технических решений.

Первый этап создания авиационных средств поражения планируется завершить в 2017 году. Этапы этой программы определяются совместными с компанией «Сухой» план-графиками и действующим контрактами.

Отставаний в сроках разработки авиационных средств поражения и проведении работ по их адаптации на носитель в целом нет.

- Началась ли проработка авиационных средств поражения для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА)? Что делается для модернизации существующих комплексов авиационного вооружения для стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3?

- Корпорация участвует в проводимых компанией «Туполев» ОКР (опытно-конструкторская работа) по модернизации и разработке самолетов дальней авиации, в том числе Ту-160 и перспективному ПАК ДА, по всему комплексу технических вопросов, связанных с оснащением их новыми образцами оружия, предусмотренными тактико-техническим заданием. Целью работ является интеграция АСП на носители, обеспечивающая боевое применение оружия по всей номенклатуре заданных объектов поражения.

Основные направления работ, проводимых корпорацией совместно с компанией «Туполев» и разработчиками БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования) носителей, связаны с решением целого ряда задач. В их числе, в частности, размещение АСП на узлах подвески и безопасность старта, обеспечение надежной работы и сохранение исправности АСП в процессе полета под носителем в условиях внешних температурных воздействий и механических нагрузок.

Важным фактором является также реализация полного информационного сопряжения АСП с БРЭО носителей, обеспечивающего проверку исправности оружия в полете и подготовку его к пуску, включая передачу полетных заданий каждому изделию.

Комплекс этих задач – сложнейшая научно-техническая проблема, однако корпорация, со своей стороны, обладает опытом и всеми ресурсами, необходимыми для ее решения.

- Над какими образцами морского вооружения работает сегодня корпорация, правда, что вы являетесь монопольным поставщиком торпед для ВМФ России?

- После вхождения в состав КТРВ концерна «Морское подводное оружие -Гидроприбор» с его дочерними предприятиями, корпорация стала главным разработчиком и поставщиком торпедного оружия для ВМФ России. Морское вооружение, в частности торпедное, стало занимать значительное место в линейке нашей продукции.

Идут работы по модернизации уникальной подводной ракеты «Шквал-Э», которая развивает скорость под водой до 100 метров в секунду. Создана управляемая глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ), которая может быть включена в состав боекомплекта носителей с торпедными аппаратами как российского стандарта, так и стандарта НАТО.

Еще одно изделие для вооружения кораблей ВМФ – малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой «Пакет-Э/НК», не имеющий аналогов в мире. Может решать задачи как по уничтожению торпедами судов и подводных лодок противника, так и по защите от торпед, атакующих корабль.

Помимо торпед, хорошо зарекомендовали себя ракетные комплексы, созданные на базе противокорабельной ракеты Х-35Э. Это корабельный комплекс «Уран-Э» и подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». Сейчас идет адаптация указанных комплексов к более совершенной ракете Х-35УЭ.

Стоит отметить, что БРК «Бал-Э» отлично выполняет задачу защиты береговых рубежей совместно с береговым комплексом оперативно-тактического класса «Бастион», который оснащен сверхзвуковой крылатой ракетой «Яхонт» (3М-55Э).

- Два года назад была разработана и утверждена Минобороны и Минпромторгом России целевая государственная программа по освоению гиперзвуковых ракетных технологий. Какие задачи она призвана решить? Об освоении каких скоростей идет речь?

- Прежде всего, хотел бы напомнить, что под реализацию программы сформирована мощная научно-производственная кооперация, способная добиться действительно прорывных решений.

Основные проблемы, которые решают конструкторы, инженеры и технологи, лежат в области материаловедения, аэродинамики, двигателестроения, передачи и получения информации в условиях движения летательного аппарата со скоростями пять-шесть и более Махов. Необходимо разработать новые виды топлива, усовершенствовать бортовое радиоэлектронное оборудование.

И все это нужно сделать приемлемо по стоимостным и габаритным параметрам. Но наработки у нас уже есть.

- Когда первые гиперзвуковые летательные аппараты могут поступить на вооружение? Ведутся ли уже реальные летные испытания таких аппаратов?

- Если научно-технологические направления будут развиваться эффективно и комплексно, то в начале следующего десятилетия мы сможем увидеть реальное изделие, которое будет летать с гиперзвуковой скоростью в атмосфере.

- Каким образом вам удалось решить проблему импортозамещения, в частности, по ракетам «воздух-воздух», двигателям для противокорабельных ракет Х-35Э, которые ранее производились на Украине?

- Проблемой импортозамещения мы начали заниматься ещё в начале десятилетия. На сегодняшний день мы используем в производстве отечественные комплектующие. В частности, двигатели для противокорабельной ракеты Х-35УЭ, которая является дальнейшим развитием Х-35Э, производит рыбинское Научно-производственное объединение «Сатурн».

- Над какими новыми проектами будет работать КТРВ в рамках новой программы вооружения до 2025 года?

- Основными задачами для предприятий корпорации остаются повышение точности, помехозащищенности, увеличение дальности и мощности боевой части, снижение затрат на производство тактического ракетного вооружения.