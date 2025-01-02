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Применяемое в Сирии высокоточное ракетно-бомбовое вооружение подтвердило свои боевые возможности - гендиректор КТРВ

25.01.2017 Интерфакс-АВН 67 0
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии
Источник: МО РФ

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетно-бомбовое вооружение разработки и производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение", применяемое в Сирии для уничтожения бандформирований, показало высокую эффективность, заявил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Аналитики корпорации получают от Минобороны России информацию об эффективности применения корректируемых авиационных бомб и ракет класса "воздух-поверхность" в ходе специальной операции в Сирийской Арабской Республике. В целом можно сказать, что все применяемые высокоточные авиационные средства поражения (АСП) поставленные задачи выполнили и подтвердили свои боевые возможности и характеристики", - сказал Б.Обносов в интервью "Интерфаксу-АВН" во вторник.

Об этом, по его словам, свидетельствует количество уничтоженных точными ударами разнотипных стационарных и подвижных объектов.

"В процессе проведения спецоперации был выявлен ряд особенностей применения АСП и работы их систем наведения, обусловленных спецификой физико-географических условий в районах боевых действий. По результатам анализа этих особенностей разработаны мероприятия, ориентированные на повышение эффективности оружия, которые не только будут учтены при создании новых образцов АСП, но и уже реализуются в серийных изделиях", - сказал Б.Обносов.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис

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