Пентагон: США не передают России данные о целях в Сирии



Посадка истребителя-перехватчика МиГ-31БМ ВКС России на авиабазе Хмеймими (Сирия)

Источник: facebook.com/barya.salam Посадка истребителя-перехватчика МиГ-31БМ ВКС России на авиабазе Хмеймими (Сирия)Источник: facebook.com/barya.salam

Официальный представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон отметил, что США "не координирует удары с воздуха в Сирии с российскими ВС"

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США настаивает на том, что оно по-прежнему не передает России сведения о целях в Сирии в рамках борьбы с террористическими группировками в этой арабской стране.

"Мы не делимся с россиянами информацией о целях", - утверждал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. Таким образом он отреагировал на заявление Министерства обороны России, которое ранее в тот же день сообщило о получении от американской стороны в воскресенье координат целей, относящихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в районе города Эль-Баба в Сирии. По словам Пэхона, Пентагон "поддерживает канал связи с Вооруженными силами (ВС) России, сконцентрированный исключительно на обеспечении безопасности экипажей летательных аппаратов и предотвращении конфликтов между российскими и коалиционными операциями в Сирии". Военное ведомство США "не координирует удары с воздуха в Сирии с российскими ВС", сказал Пэхон.

"Наша политика не изменилась, - продолжил представитель Пентагона. - ВС США и России продолжают взаимодействовать по ограниченному кругу вопросов, таких как безопасность операций для дислоцированных (в Сирии) войск". Однако Пентагон приостановил двустороннее сотрудничество с ВС России весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее, "данное ограничение (теперь) является частью законодательства (США)", поскольку оно было включено в качестве поправки к американскому военному бюджету на 2017 финансовый год, напомнил Пэхон.

Между тем, как заявила Москва, американцы 22 января передали командованию авиагруппы ВКС России данные о целях ИГ в провинции Алеппо. "На авиабазе Хмеймим от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары", - подчеркнуло Минобороны.

Информационное агентство Associated Press и другие американские СМИ расценили это как "первую боевую операцию в Сирии" России и коалиции во главе с США.