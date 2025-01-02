Тип 99. Борьба западной и советской школ танкостроения



Предположительно прототип танка Тип 99А2 (Китай)

Источник: Военное обозрение Предположительно прототип танка Тип 99А2 (Китай)Источник: Военное обозрение

При разработке нового основного боевого танка Тип 99 (ZTZ99) китайские специалисты провели обширные исследования, выбирая, какая концепция лучше - западная или советская (на фото - Тип 99А2).

В феврале 1977 года было объявлено, что страна серьезно пострадала от последствий "культурной революции". В частности, командование НОАК пришло к мнению, что армия по своему техническому оснащению отстала на 15 лет от уровня СССР и стран НАТО.

Война во Вьетнаме показала, что танки Тип 59 имеют ряд серьезных недостатков, поэтому в 1980-х годах Китай начал проработку концепции ОБТ нового поколения, пишет китайский источник. В качестве первого шага был создан танк Тип 85 с использованием западных технологий, которые в то время были доступны Китаю. Затем через третьи страны Китай получил танки Т-72 и подверг их самому серьезному изучению. Одновременно китайские специалисты стали "завсегдатаями" немецкой компании Krauss-Maffei, где им было дано полное право ознакомиться с конструкцией танка Leopard-2.

Разгорелись нешуточные дискуссии, что взять за основу нового танка - "Леопард-2" или Т-72. Поначалу верх взяли сторонники западной линии, которые заявляли, что НОАК нужен танк на основе "Леопард-2", чтобы успешно бороться с армадами Т-72 на советско-китайской границе. В марте 1979 года были испытаны шасси 1224, на котором были установлены немецкий дизель mb8v331tc41 мощностью 1000 л.с. и 120 мм пушка. Затем появились доработанные демонстрационные образцы 1226 и 1226f2. Масса этих прототипов составила соответственно 45,3 и 45,8 т, длина с пушкой 9,947 м.

В июле 1984 года было принято решение создать тестовые шасси на основе конструкции Т-72. Летом 1986 года китайские специалисты пришли к мнению, что именно танк на основе советского образца отвечает китайским требованиям и технологическим возможностям. В 1989 году начались работы по проекту WZ123. Весной 1989 года министерство обороны, Генштаб и компания "НОРИНКО" подписали контракт на производство первой партии опытных танков. Производство было поручено 617-му заводу.