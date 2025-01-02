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Небо Израиля охраняют российские комплексы ПВО (видео)

25.01.2017 Defence.ru 85 0
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Arrow 3
Кадр из презентации израильской противоракетной системы Arrow 3
Источник: YouTube

Судя по презентационному ролику новейшей израильской противоракетной системы Arrow 3, небо Израиля охраняют российские комплексы ПВО С-300, С-400.

В сети опубликован видеоролик, рассказывающий о задачах и возможностях новейшей противоракетной системы Arrow-3, которая должна защитить Израиль, как от ракет боевиков из Сектора Газа и Палестины, так и от потенциального удара иранских баллистических ракет.



Мультимедийный ролик наглядно показывает, как система может перехватывать вражеские ракеты, надежно прикрывая израильское небо, однако в состав американо-израильского комплекса почему-то попал радар очень похожий на командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения (РПН) 30Н6 из состав комплекса ПВО С-300.


А рядом стоит грузовик, явно индентифицируемый как КамАЗ, крайне похожий на пункт боевого управления 55К6Е комплекса С-400 "Триумф" или специальную машину из комплекса РЭБ российского происхождения.

По мнению авторов видео, именно с помощью российских радаров, израильские пусковые установки противоракет Arrow будут наводиться на цель. Каким образом российская боевая техника попала на видео, неизвестно.

Arrow — израильский противоракетный комплекс, созданный в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США и при участии американских компаний в рамках проекта по созданию израильской многослойной системы противоракетной обороны.Противоракеты «Arrow-2» рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере.

Arrow-3 "добивает" до безвоздушного пространства и рассматривается как один из пяти компонентов в многослойной системе ПРО Израиля. Помимо неё, в состав перспективной ПРО также войдут комплексы «Железный купол», «Arrow-2» и «Шарвит ксамим». А также система "Железный луч" для противодействия ракетам, артиллерийским и минометным снарядам на расстояниях менее 4 км.

23.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Defence.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
КАМАЗ
Проекты
Железный купол

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