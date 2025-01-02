Шесть российских Ту-22м3 нанесли удар по складам боевиков ИГ в Сирии
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Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Источник: МО РФ
В министерстве отметили, что "средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей"
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шесть бомбардировщиков Ту-22м3 нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, все цели поражены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.
"24 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим.ТАСС), а также районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что "средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей".
После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Истребительно- авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о сложной ситуации, сложившейся в районе Дейр-эз-Зора, защитникам которого приходится отбивать непрерывные атаки боевиков, обладающих подавляющим численным превосходством. По словам генерала, в случае падения города его населению грозит геноцид.
24.01.2017
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