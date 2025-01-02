Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шесть российских Ту-22м3 нанесли удар по складам боевиков ИГ в Сирии

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 75 0
0
Понравилась новость?
 +1
Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Источник: МО РФ

В министерстве отметили, что "средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шесть бомбардировщиков Ту-22м3 нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов боевиков "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, все цели поражены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

"24 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим.ТАСС), а также районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что "средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей".

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Истребительно- авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил о сложной ситуации, сложившейся в районе Дейр-эз-Зора, защитникам которого приходится отбивать непрерывные атаки боевиков, обладающих подавляющим численным превосходством. По словам генерала, в случае падения города его населению грозит геноцид.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-22
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 25.01 01:17
  • 2
У Ил-112 растут крылья
  • 25.01 00:26
  • 4106
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.01 00:03
  • 1
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 22:57
  • 1
Матвиенко: создание новых военных баз России за рубежом не обсуждается
  • 24.01 22:54
  • 3288
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.01 22:51
  • 1
Россия завершила передачу Вьетнаму шести ДЭПЛ проекта 636.1
  • 24.01 22:50
  • 2
Новейшие маскировочные комплекты поступят в соединения, оснащенные ПГРК «Тополь»
  • 24.01 22:38
  • 12
В России появится движение "Новая Россия"
  • 24.01 22:13
  • 16
Источник сообщил об отличиях модернизированной версии ракеты "Булава"
  • 24.01 22:12
  • 7
Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора
  • 24.01 21:12
  • 192
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 24.01 21:03
  • 13
Росгвардию вооружат штурмовыми электрошокерами
  • 24.01 20:11
  • 3
Ту-154: ни заменить, ни списать
  • 24.01 20:09
  • 20
ФГУП «ЦАГИ» разрабатывают концепцию тяжелого транспортного самолета интегральной схемы на криогенном топливе
  • 24.01 19:58
  • 2
Новый командующий ВВС Индонезии заявил о намерении пересмотреть выбор нового истребителя для замены F-5E/F «Тайгер-2»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  