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МНО Польши приступает к процедуре выбора разведывательно-ударных БЛА

25.01.2017 ЦАМТО 66 0
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Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши с БЛА
Источник: polska-zbrojna.pl

ЦАМТО, 24 января. В начале января Инспекторат вооружений Министерства национальной обороны Польши объявил о намерении провести с заинтересованными компаниями технический диалог в рамках проекта закупки разведывательно-ударных беспилотных систем.

Компании, заинтересованные в участии в переговорах, должны представить свои заявки в адрес Инспекторат до 31 января 2017 года.


Целью технического диалога традиционно является оценка выполнимости и стоимости проекта, идентификация потенциальных поставщиков и возможностей национальной промышленности в данной сфере, получение дополнительной информации, необходимой для подготовки технико-экономического обоснования закупки и тактико-технических требований к новому БЛА.


По результатам переговоров Инспекторат намерен объявить тендер на поставку разведывательно-ударных беспилотных систем, которые могут применяться в боевых действиях и при организации территориальной обороны.


Как сообщал ЦАМТО, 8 ноября 2016 года министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о намерении закупить для Вооруженных сил и подразделений территориальной обороны «тысячи» новых БЛА. При этом было заявлено о намерении закупать ударные беспилотные летательные аппараты у польских предприятий.


Заместитель министра национальной обороны Польши Бартош Ковнацки (Bartosz Kownacki) в интервью «Польска Збройна» подтвердил, что ВС Польши потенциально могут получить «тысячи» разведывательных и разведывательно-ударных БЛА.


В настоящее время в составе ВС Польши имеется более 30 комплектов малоразмерных разведывательных БЛА, включая 15 «Орбитер» израильского производства, 15 национальных «ФлайАй» (FlyEye) и один американский «Скан Игл».


Инспекторат не разглашает требования к новому БЛА, ознакомиться с которыми смогут только компании, которые будут приглашены на переговоры. Претенденты должны подтвердить свое право на работу с документацией под грифом «для ограниченного пользования». В приглашении на участие в техническом диалоге лишь указано, что ВС Польши стремятся приобрести БЛА, который будет использоваться для атаки на средней дальности важных и «чувствительных ко времени целей» (анг. Time Sensitive Target). Новые БЛА должны расширить возможности боевых подразделений по высокоточному поражению объектов потенциального противника. Система должна обеспечивать самостоятельный поиск целей в группировке противника и поражение их с использованием специализированной интегрированной боевой части.


Сроки объявления тендера по итогам проведения технического диалога пока не разглашаются.


В настоящее время польская промышленность способна предложить ВС Польши БЛА указанного типа. Ранее ЦАМТО сообщал о разработке Военным техническим институтом вооружения (WiTu) ударного квадрокоптера «ДрэгонФлай» (DragonFly), оснащенного боевой частью GK-1/GO-1, компанией «WB Электроникс» (WB Electronics) – ударного БЛА/барражирующего боеприпаса «Вармейт» (Warmate), который также может оснащаться БЧ GK-1/GO-1. В конце прошлого года впервые публично был продемонстрирован предлагаемый «WB Электроникс» тактический БЛА «Лось», вооруженный разработанными WiTu легкими высокоточными планирующими авиабомбами LARUS.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Польша
США
Проекты
БПЛА

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