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Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 68 0
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Танки Т-34-85
Танки Т-34-85
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Замначальника Военной академии Генштаба ВС генерал-лейтенант Сергей Чварков отметил, что особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Борьба с фальсификацией истории является задачей всего народа России, а не только ведомств государственного и военного управления, заявил заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков.

"Борьба с фальсификацией истории - это дело не только государственного и военного управления, но и задача всего нашего народа. Особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом", - сказал Чварков на военно-исторической конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

По его словам, необходимо помнить многочисленные исторические факты как о зверствах войск Германии и их пособниках на Украине, так и о дружеской встрече на Эльбе советских, американских и английских солдат.

"В этой связи и Верховный главнокомандующий, и министр обороны обращают внимание на то, что необходимо всемерно правдиво показывать эти материалы, постараться донести до населения, до молодежи все те результаты, которые были достигнуты героической борьбой нашего народа", - отметил генерал-лейтенант.

Ранее во вторник Чварков заявил о непрекращающихся попытках западных стран фальсифицировать историю России.

Конференция "История Великой Отечественной войны 1941-1945 годы: правда и вымыслы" проводится по инициативе Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Участниками конференции являются сотрудники Института военной истории, Центрального архива Минобороны, военные ученые и их гражданские коллеги.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Германия
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Украина
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