Разработчик: парашютные системы П-7 подтвердили свои характеристики в Сирии
|
Отрасли и сферы: Специальные и защитные средства + Состояние и перспективы ОПК
|
Парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)
Источник: http://sdelanounas.ru/
П-7, использовавшиеся для доставки гумпомощи в провинцию Дейр-эз-Зор, были разработаны на базе Московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал", входящего в "Технодинамику"
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Парашютные платформы П-7, созданные в холдинге "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех"), полностью подтвердили свои характеристики в ходе гуманитарной операции в Сирии. Об этом журналистам рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, П-7 использовались для доставки гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Эта платформа была разработана на базе Московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал", входящего в "Технодинамику".
"В гуманитарной операции по доставке продовольствия, медикаментов и медицинского имущества, а также товаров первой необходимости в Сирии наши платформы подтвердили свою надежность", - сказал Насенков.
Платформа П-7 позволяет десантировать более 30 различных видов груза полетной массой до 9300 кг с высоты от 300 до 1500 метров над площадкой приземления. Максимальная высота места десантирования над уровнем моря может достигать 2500 метров.
"Десантная платформа представляет собой сборную конструкцию, включающую многокупольную парашютную систему и универсальные средства швартовки, обеспечивающие возможность десантирования широкой номенклатуры грузов и техники. Также она оснащена собственным колесным ходом для перемещения на буксире", - пояснили в пресс-службе "Технодинамики".
Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" основан в 1940 году. На базе предприятия разработаны более 300 изделий парашютно-десантной техники и 800 видов средств наземного обслуживания для российской авиации.
24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.01.2017 Парашютные платформы Технодинамики успешно отработали в гуманитарной операции в Сирии
22.11.2016 Технодинамика поставила агрегаты системы электроснабжения на модернизированный противолодочный ИЛ-38Н
22.11.2016 Обновленные самолеты Ил-38Н получили облегченные электроагрегаты от "Технодинамики"
02.11.2016 Международная авиакосмическая выставка Airshow China открывается в Китае
28.10.2016 МКПК «Универсал» вооружился новыми станками
21.10.2016 «Гидравлика» освоила производство насосов для Бе-200ЧС и Ми-26 по программе импортозамещения
04.10.2016 «Технодинамика» поставила агрегаты для первого серийного Бе-200ЧС
28.09.2016 В России создается парашют для прыжков со сверхмалых высот