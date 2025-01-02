Разработчик: парашютные системы П-7 подтвердили свои характеристики в Сирии



Парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)

Источник: http://sdelanounas.ru/ Парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)Источник: http://sdelanounas.ru/

П-7, использовавшиеся для доставки гумпомощи в провинцию Дейр-эз-Зор, были разработаны на базе Московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал", входящего в "Технодинамику"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Парашютные платформы П-7, созданные в холдинге "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех"), полностью подтвердили свои характеристики в ходе гуманитарной операции в Сирии. Об этом журналистам рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, П-7 использовались для доставки гуманитарной помощи в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Эта платформа была разработана на базе Московского конструкторско-производственного комплекса "Универсал", входящего в "Технодинамику".

"В гуманитарной операции по доставке продовольствия, медикаментов и медицинского имущества, а также товаров первой необходимости в Сирии наши платформы подтвердили свою надежность", - сказал Насенков.

Платформа П-7 позволяет десантировать более 30 различных видов груза полетной массой до 9300 кг с высоты от 300 до 1500 метров над площадкой приземления. Максимальная высота места десантирования над уровнем моря может достигать 2500 метров.

"Десантная платформа представляет собой сборную конструкцию, включающую многокупольную парашютную систему и универсальные средства швартовки, обеспечивающие возможность десантирования широкой номенклатуры грузов и техники. Также она оснащена собственным колесным ходом для перемещения на буксире", - пояснили в пресс-службе "Технодинамики".

Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал" основан в 1940 году. На базе предприятия разработаны более 300 изделий парашютно-десантной техники и 800 видов средств наземного обслуживания для российской авиации.