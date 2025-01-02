В Минобороны назвали борьбу с фальсификацией истории национальной задачей
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Борьба с фальсификацией истории является задачей всего народа России, а не только ведомств государственного и военного управления, заявил заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Сергей Чварков.
"Борьба с фальсификацией истории - это дело не только государственного и военного управления, но и задача всего нашего народа. Особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом", - сказал Чварков на военно-исторической конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
По его словам, необходимо помнить многочисленные исторические факты как о зверствах войск Германии и их пособниках на Украине, так и дружеской встрече на Эльбе советских, американских и английских солдат.
"В этой связи и Верховный главнокомандующий, и министр обороны обращают внимание на то, что необходимо всемерно правдиво показывать эти материалы, постараться донести до населения, до молодёжи все те результаты, которые были достигнуты героической борьбой нашего народа", - отметил генерал-лейтенант.
Конференция "История Великой Отечественной войны 1941-1945 годы: правда и вымыслы" проводится по инициативе Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России. Участниками конференции являются сотрудники Института военной истории, Центрального архива Минобороны, военные ученые и их гражданские коллеги.
24.01.2017
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