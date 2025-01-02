На верфи «Дэу» спущен на воду головной фрегат DW3000H для ВМС Таиланда



Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016

Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy

ЦАМТО, 24 января. Компания «Дэу шипбилдинг энд мэрин инжиниринг» (DSME) сообщила о состоявшейся 23 января на предприятии в Окпо церемонии спуска на воду головного многоцелевого фрегата проекта DW3000H, предназначенного для ВМС Таиланда.

Мероприятие состоялось в присутствии командования ВМС Таиланда.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2012 года правительство Таиланда одобрило выделение 30 млрд. батов (977 млн. долл.) на постройку для ВМС страны двух многоцелевых фрегатов. Это позволило флоту сформировать тендерную комиссию и приступить к закупке кораблей на конкурсной основе. В апреле 2013 года ВМС Таиланда выбрали победителем тендера на строительство фрегата компанию DSME.

В августе 2013 года ВМС Таиланда подписали с DSME контракт стоимостью 14,6 млрд. батов (около 468 млн. долл. на момент заказа) на постройку первого из двух запланированных к поставке фрегатов. Предполагается, что корабль будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). Постройка фрегата будет выполнена DSME в Республике Корея. В рамках программы DSME передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании будет участвовать в поставке некоторых комплектующих.

Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015 года, церемония закладки киля корабля состоялась в Окпо 16 мая 2016 года. Поставка фрегата заказчику запланирована на август 2018 года.

Предполагается, что длина корабля составит 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 т, экипаж – 136 человек. Фрегат сможет развивать максимальную скорость хода 30 узлов, дальность плавания составит – более 4000 морских миль. При постройке будут использованы технологии малозаметности, а также современные системы вооружения из Европы и США, которые позволят вести борьбу с подводными лодками, надводными кораблями и воздушными угрозами. Так, компания J+S Ltd поставит для кораблей системы пуска торпед, а «Атлас электроник» – пассивные бортовые ГАС (ASO) и буксируемые низкочастотные активные ГАС (ACTAS).

Фрегаты заменят два состоящих на вооружении корабля класса «Нокс» (Knox), которые были построены в 1960-ые гг. для ВМС США и в конце 1990-ых гг. после восстановления переданы Таиланду. Новые фрегаты будут использоваться для защиты исключительной экономической зоны страны и месторождений полезных ископаемых на шельфе в Сиамском заливе