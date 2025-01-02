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На верфи «Дэу» спущен на воду головной фрегат DW3000H для ВМС Таиланда

25.01.2017 ЦАМТО 71 0
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Фрегат проекта DW3000H
Церемония закладки для ВМС Таиланда головного фрегата проекта DW3000H на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо, 16.05.2016
Источник: ВМС Таиланда / www.facebook.com/prthainavy

ЦАМТО, 24 января. Компания «Дэу шипбилдинг энд мэрин инжиниринг» (DSME) сообщила о состоявшейся 23 января на предприятии в Окпо церемонии спуска на воду головного многоцелевого фрегата проекта DW3000H, предназначенного для ВМС Таиланда.

Мероприятие состоялось в присутствии командования ВМС Таиланда.


Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2012 года правительство Таиланда одобрило выделение 30 млрд. батов (977 млн. долл.) на постройку для ВМС страны двух многоцелевых фрегатов. Это позволило флоту сформировать тендерную комиссию и приступить к закупке кораблей на конкурсной основе. В апреле 2013 года ВМС Таиланда выбрали победителем тендера на строительство фрегата компанию DSME.


В августе 2013 года ВМС Таиланда подписали с DSME контракт стоимостью 14,6 млрд. батов (около 468 млн. долл. на момент заказа) на постройку первого из двух запланированных к поставке фрегатов. Предполагается, что корабль будет представлять собой модернизированную версию южнокорейского эскадренного миноносца KDX-1 (Kwanggaeto Daewang). Постройка фрегата будет выполнена DSME в Республике Корея. В рамках программы DSME передаст тайской промышленности технологии, необходимые для обслуживания и ремонта кораблей. Кроме того, тайские компании будет участвовать в поставке некоторых комплектующих.


Резка стали для головного фрегата началась в августе 2015 года, церемония закладки киля корабля состоялась в Окпо 16 мая 2016 года. Поставка фрегата заказчику запланирована на август 2018 года.


Предполагается, что длина корабля составит 122,5 м, ширина – 14,4 м, водоизмещение – около 3650 т, экипаж – 136 человек. Фрегат сможет развивать максимальную скорость хода 30 узлов, дальность плавания составит – более 4000 морских миль. При постройке будут использованы технологии малозаметности, а также современные системы вооружения из Европы и США, которые позволят вести борьбу с подводными лодками, надводными кораблями и воздушными угрозами. Так, компания J+S Ltd поставит для кораблей системы пуска торпед, а «Атлас электроник» – пассивные бортовые ГАС (ASO) и буксируемые низкочастотные активные ГАС (ACTAS).


Фрегаты заменят два состоящих на вооружении корабля класса «Нокс» (Knox), которые были построены в 1960-ые гг. для ВМС США и в конце 1990-ых гг. после восстановления переданы Таиланду. Новые фрегаты будут использоваться для защиты исключительной экономической зоны страны и месторождений полезных ископаемых на шельфе в Сиамском заливе

24.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Таиланд
Южная Корея

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