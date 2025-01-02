«Рособоронэкспорт» впервые участвует в выставке «ШИЛД АФРИКА» в Кот-д’Ивуаре



Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский многоцелевой ударный вертолет Ми-35МИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 24 января. АО «Рособоронэкспорт» впервые представляет свою экспозицию на Международной выставке вооружения и военной техники «ШИЛД АФРИКА-2017», которая пройдет на территории полицейской академии г.Абиджан (Кот-д’Ивуар) с 24 по 26 января.

Главой официальной российской делегации на выставке «ШИЛД АФРИКА-2017» назначен начальник Управления по работе с предприятиями ОПК и контролю за реализацией перспективных проектов ФСВТС России Владимир Артемьев. Делегацию АО «Рособоронэкспорт» возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности Вадим Старцев. Стенд АО «Рособоронэкспорт» №B111 размещен в Inner Hall и занимает 60 кв.м.

«На протяжении последних лет африканский рынок вооружения демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Это обусловлено необходимостью борьбы с террористической угрозой, а также возрастающим участием африканских государств в региональных и международных миротворческих миссиях. «Рособоронэкспорт» постоянно держит руку на пульсе и готов предложить своим партнерам на континенте необходимые вооружение, военную технику для всех видов вооруженных сил и специальных подразделений», – отметил В.Старцев.

Всего АО «Рособоронэкспорт» в ходе «ШИЛД АФРИКА-2017» представит иностранным заказчикам около 250 образцов продукции военного назначения российского производства. Специалисты спецэкспортера ожидают повышенный интерес представителей иностранных делегаций к представленным на стенде многоцелевому транспортно-боевому вертолету Ми-35М, легкому многоцелевому вертолету круглосуточного применения Ка-226Т, бронетранспортеру БТР-80А, специальной бронированной машине ВПК-233136, а также к скоростному патрульному катеру проекта 12150 «Мангуст» и патрульному катеру проекта 14310 «Мираж».

Также в Абиджане специалисты АО «Рособоронэкспорт» представят новый масштабный маркетинговый проект «Противодействие терроризму и обеспечение правопорядка», рассчитанный на выявление источников террористических угроз и противоправных действий, проведение антитеррористических мероприятий, обеспечение правопорядка, охрану особо важных объектов и защиту прибрежной зоны. Презентация проекта будет состоится 25 января в конференц-зале выставки.

В рамках «ШИЛД АФРИКА-2017» у делегации спецэкспортера запланирована насыщенная деловая программа. Ожидаются встречи с представителями правительств, вооруженных сил и бизнес-сообщества Кот-д’Ивуара и других стран африканского континента, сообщает пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».