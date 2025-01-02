Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» встало на доковый ремонт
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич»
Источник: Korabli.eu
ЦАМТО, 24 января. Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к доковому ремонту гидрографического судна «Ромуальд Муклевич» Северного флота, сообщила пресс-служба АО «ОСК».
Доковый ремонт осуществляется в доке им. Ф.В.Митрофанова и продлится до апреля.
Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» ремонтируется на Кронштадтском морском заводе с июня 2016 года. Средний ремонт исследовательского судна рассчитан на два года и предусматривает большой объем ремонтных и модернизационных работ с заменой оборудования, в котором доковые работы составляют один из этапов. На предыдущем этапе была проведена дефектация корабельных систем и узлов, начат ремонт помещений и механизмов.
В ходе докового ремонта судна предстоит обследование подводной части корпуса и донно-забортной арматуры с ее последующим ремонтом или заменой, гидравлические испытания арматуры, ремонт кингстонных ящиков с ремонтом устройств поддува и обогрева кингстонов, демонтаж и ремонт валопровода с винтом регулируемого шага, ремонт носового и кормового подруливающих устройств, ремонт якорных и рулевого устройств и другие работы. Будет произведена окраска подводной части корпуса, а также первый этап покраски (грунтование) надводного борта, надстроек и мачт.
В процессе докового ремонта работы в помещениях, а также с внутренними механизмами и системами судна будут продолжены. Запланировано и второе докование судна «Ромуальд Муклевич», которое будет осуществлено после поставки оборудования для проведения модернизационных работ. Кронштадтский завод на протяжении многих лет осуществляет ремонт и сервисное обслуживание гидрографических судов различных проектов («Сибиряков», «Адмирал Владимирский», «Николай Матусевич»).
Запланированные на судне работы направлены на повышение его живучести и безопасности, повышение эффективности эксплуатации.
Судно «Ромуальд Муклевич» 865 проекта было построено в Польше и вступило в строй в 1991 г. Находится в составе Северного флота. Длина судна – 86,3 м, ширина – 15,2м, высота борта – 9,5 м.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «ОСК».
24.01.2017
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