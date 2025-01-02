Летчики ЗВО пройдут переподготовку на истребители Су-30СМ в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава



Многофункциональный истребитель Су-30СМ (бортовой номер "28 красный") ВКС России из состава российской авиационной группировки в Сирии отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Хмеймим. На заднем плане видны позиции развернутой на Хмеймим ЗРС С-400 ВКС России. 15.12.2015

Источник: МО РФ Многофункциональный истребитель Су-30СМ (бортовой номер "28 красный") ВКС России из состава российской авиационной группировки в Сирии отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Хмеймим. На заднем плане видны позиции развернутой на Хмеймим ЗРС С-400 ВКС России. 15.12.2015Источник: МО РФ

ЦАМТО, 24 января. Летчики истребительного авиаполка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, убыли в Липецкий центр подготовки и переучивания летного состава для переобучения на истребители Су-30СМ.

В ходе подготовки офицеры изучат тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования.

После теоретических занятий экипажи пройдут специализированный курс на наземных тренажерах, выполнят полеты по кругу, по маршруту и в зону. Продлится подготовка в течение двух месяцев.

До конца текущего года в ЗВО поступит три звена многоцелевых истребителей Су-30СМ, которые войдут в состав смешанной авиационной дивизии, сообщает пресс-служба округа.