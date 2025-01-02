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Баренцево море — на повестке дня Белого дома (NRK, Норвегия)

25.01.2017 ИноСМИ 71 0
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Курск
Подводная лодка «Курск» в Североморске, 1999 год
Источник: AP Photo, File

На сайте ЦРУ открыт доступ к 13 миллионам страниц рассекреченных документов ведомства.

Это относится, в частности, к ежедневным сообщениям, которые ЦРУ готовило для американского президента.

Важное место в повестке дня

Учения НАТО в Баренцевом море и Атлантическом океане заняло важное место в повестке дня на встрече президента Ричарда Никсона и руководства ЦРУ 12 сентября 1972. Подобные встречи проводились ежедневно.

Вот выдержка из служебной записки ЦРУ, в которой излагается суть вопроса:

"С апреля 1970 года советская авиация восемь раз совершала полеты на Кубу, но полет с Кубы сейчас был осуществлен впервые. Полеты, судя по всему, являются частью скоординированной советской разведывательной деятельности, направленной против сил НАТО, направляющихся на учения в Норвежском и Баренцевом морях, которые должны продлиться неделю".

Новые атомные подлодки

Север вновь возник в повестке дня на встрече между руководством ЦРУ и президентом Ричардом Никсоном 27 апреля 1973 года. Эта информация под заголовком "Только для президента" проходит под грифом "Совершенно секретно".

В документе утверждается следующее:

"Русские продолжают укреплять свой флот подлодками D-класса, оснащенными 12 ракетами SS-NX-8 c дальностью действия 4300 морских миль".

"В начале этого месяца одна из двух таких подлодок, спущенных на воду в прошлом году, была замечена в Баренцевом море, примерно в 55 милях (88 километрах) от своей базы на Кольском полуострове".

"Предполагается, что подводная лодка, замеченная в Баренцевом море, вскоре начнет ракетные стрельбы для обучения личного состава и может отправиться в обычное плавание до конца этого года".

Исключительно важный вопрос

Недавно рассекреченные ежедневные ориентировки для американского президента - лишь небольшая часть документов ЦРУ, к которым сейчас без труда можно получить доступ.

Но многие документы подобного рода по-прежнему будут подвергаться цензуре. Разведывательное управление заявило ранее, что неизвестно, когда эта работа будет завершена, но что в Интернет будет выложено всё.

Для Норвегии это особенно интересно, потому что опубликование документов заполняет пробелы в знаниях о нашей собственной истории, о том, насколько важное значение имели близкие к нам территории.

4 января 1974 года, например, на повестке дня ежедневной встречи руководства ЦРУ и Ричарда Никсона было четыре вопроса. Камбоджа, Ближний Восток, Родезия и мощь советского военно-морского флота.

Российский Северный флот с главной базой в Мурманске - самый важный. Соотношение сил между Советским Союзом и НАТО рассматривается в деталях. В документе, в частности, говорится:

"Советский Союз пытается сделать так, чтобы его атомные подлодки с межконтинентальными ракетами стали совершенно неуязвимыми. Рядом с базами сооружаются тоннели для защиты подлодок, построены также подлодки, которые выглядят как атомные подлодки с межконтинентальными ракетами, вероятно, для того, чтобы скрыть подлинную мощь в случае кризисов, или для того, чтобы помешать НАТО уничтожить подлодки с межконтинентальными ракетами".

В 1988 году ЦРУ перечислило три основных задачи, которые советские силы ставят перед собой в случае начала военных действий на Севере:

- защитить собственные подводные лодки, оснащенные межконтинентальными ракетами;

- обеспечить оборону центральных районов Советского Союза в случае нападения Запада;

- осуществить военные операции в Баренцевом и Норвежском морях, а также в Финляндии и Норвегии. Основная задача - установить контроль над Северной Норвегией, в особенности над аэродромами и портами.


Борд Вормдал (Brd Wormdal)

24.01.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Камбоджа
Куба
Норвегия
Россия
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Финляндия
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СФ

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