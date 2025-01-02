Минобороны: Запад не прекращает попытки фальсифицировать российскую историю
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Источник: Владимир Бернс / РИА Новости
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ведущие страны Запада не прекращают попытки фальсифицировать историю России, заявил заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Сергей Чварков.
"События последнего времени свидетельствуют о том, что Россия и её население стали объектами открытой информационно-психологической войны со стороны ведущих стран западного мира, составной частью которой является воздействие на историческое сознание россиян, их историческую память, в том числе путём фальсификации истории", - сказал Чварков на военно-исторической конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
По его словам, ведётся скоординированная политика дискредитации России, как правопреемницы СССР, с целью снижения значения страны в системе международных отношений. Кроме того, преследуется цель подрыва собственного потенциала России посредством формирования общественного мнения внутри страны, отвергающего важнейшие общенародные исторические ценности.
"К примеру, антироссийская направленность попыток фальсификации истории активно поддерживается Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2009 году она приняла резолюцию, которая уравняла роли нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны", - отметил генерал-лейтенант.
Также в качестве примера он привёл принятую в апреле 2010 года резолюцию Европарламента, уравнивающую фашизм и коммунизм и призывающую Россию вступить в диалог с "демократическими странами" Восточной Европы по проблемам истории.
"Такая деятельность направлена на обоснование правомерности проводимой Западом политики сдерживания России, а также для предъявления ей, как правопреемнице СССР, различного рода претензий и требований по моральному, а подчас и материальному возмещению причинённого "ущерба", - добавил Чварков.
24.01.2017
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