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Источник: корабль "Союз" заменят из-за течи в спускаемом аппарате

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 73 0
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Союз МС-01
Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС
Источник: NASA Johnson

Предполагалось, что корабль отправится в марте к Международной космической станции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз", который стартует в марте с очередной экспедицией на МКС, заменят на другой из-за возможной течи в спускаемом аппарате.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Корабль номер 734 могут заменить на 735-й из-за течи в спускаемом аппарате (734-го корабля). Точно пока это неизвестно. Корабль вернут для проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что замена связана с тем, что корабль №734 был построен на бюджетные средства, а №735 - по контракту с NASA. "Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС", - сказал источник в Роскосмосе.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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