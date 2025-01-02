Источник: корабль "Союз" заменят из-за течи в спускаемом аппарате



Стыковка корабля Союз МС-01 с МКС

Источник: NASA Johnson Стыковка корабля Союз МС-01 с МКСИсточник: NASA Johnson

Предполагалось, что корабль отправится в марте к Международной космической станции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз", который стартует в марте с очередной экспедицией на МКС, заменят на другой из-за возможной течи в спускаемом аппарате.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Корабль номер 734 могут заменить на 735-й из-за течи в спускаемом аппарате (734-го корабля). Точно пока это неизвестно. Корабль вернут для проверки", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что замена связана с тем, что корабль №734 был построен на бюджетные средства, а №735 - по контракту с NASA. "Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС", - сказал источник в Роскосмосе.