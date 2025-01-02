Эксперт: размещение Китаем ракет у границ РФ направлено против США
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Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»
Источник: regnum.ru
Размещать ракеты, нацеленные на территорию РФ, рядом с границей было бы нецелесообразно с военной точки зрения, считает аналитик
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты у РФ, чтобы создать угрозу США, Канаде и Европе, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее СМИ сообщили, что КНР разместила ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.
"Это ракета межконтинентального класса с дальностью поражения от 10 до 12 тысяч километров. Мертвая зона должна быть не менее трех тысяч километров, поэтому размещение таких ракет у границы с Россией исключает из зоны поражения значительную часть территории РФ, то есть практически весь Дальний восток и Западную Сибирь", - сказал Сивков ТАСС.
Он отметил, что размещать в этом районе ракеты, нацеленные на территорию РФ, было бы нецелесообразно с военной точки зрения. "Для этой цели такие ракеты необходимо размещать в глубине территории Китая или на его южной границе", - пояснил эксперт.
По его мнению, ракеты такого класса размещены в этой регионе преимущественно для того, чтобы создать угрозу США, Канаде и Европе. "Это реакция Китая на угрозы (нового президента США Дональда) Трампа, а также стремление обеспечить использование китайскими ракетами наиболее выгодного для удара по США северного стратегического направления в обход зон американской ПРО", - резюмировал Сивков.
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 ("Дунфэн-41", или CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения.
24.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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