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Эксперт: размещение Китаем ракет у границ РФ направлено против США

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 79 0
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МБР DF-41
Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-41»
Источник: regnum.ru

Размещать ракеты, нацеленные на территорию РФ, рядом с границей было бы нецелесообразно с военной точки зрения, считает аналитик

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты у РФ, чтобы создать угрозу США, Канаде и Европе, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее СМИ сообщили, что КНР разместила ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

"Это ракета межконтинентального класса с дальностью поражения от 10 до 12 тысяч километров. Мертвая зона должна быть не менее трех тысяч километров, поэтому размещение таких ракет у границы с Россией исключает из зоны поражения значительную часть территории РФ, то есть практически весь Дальний восток и Западную Сибирь", - сказал Сивков ТАСС.

Он отметил, что размещать в этом районе ракеты, нацеленные на территорию РФ, было бы нецелесообразно с военной точки зрения. "Для этой цели такие ракеты необходимо размещать в глубине территории Китая или на его южной границе", - пояснил эксперт.

По его мнению, ракеты такого класса размещены в этой регионе преимущественно для того, чтобы создать угрозу США, Канаде и Европе. "Это реакция Китая на угрозы (нового президента США Дональда) Трампа, а также стремление обеспечить использование китайскими ракетами наиболее выгодного для удара по США северного стратегического направления в обход зон американской ПРО", - резюмировал Сивков.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 ("Дунфэн-41", или CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Продукция
DF-41
Проекты
Ядерный щит

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