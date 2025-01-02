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Роскосмос обсуждает создание международной лунной орбитальной станции

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 112 0
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Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Гендиректор госкорпорации Игорь Комаров на Академических чтениях по космонавтике заявил, что "надо идти от низкой околоземной орбиты к лунным и марсианским программам"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает создание международной станции на орбите Луны, сообщил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Надо идти от низкой околоземной орбиты к лунным и марсианским программам. Рассматривается вопрос создания международной станции на орбите Луны", - сказал он, выступая на Академических чтениях по космонавтике.

Весной 2016 года стало известно, что российская РКК "Энергия" и американская компания Boeing разрабатывают совместный проект лунной орбитальной станции в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Для доставки элементов станции и экипажа на орбиту Луны предполагается использовать ракету-носитель сверхтяжелого класса SLS, разрабатываемую NASA. При этом в случае с многомодульным проектом их предполагается запускать в связке с американским кораблем Orion (также разрабатывается по заказу NASA).

Оба варианта предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. РКК "Энергия" предлагает приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года, а с первой половины 2025 года отправить на нее первый экипаж.

В ноябре 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что по поручению президента России началось техническое оформление документации для создания ракеты- носителя сверхтяжелого класса, которая позволит приступить к созданию лунной посещаемой или обитаемой научной станции.

Средства на освоение Луны и Марса

Средства на подготовку к освоению Луны и Марса необходимо искать за счет международной кооперации и у частных инвесторов, считает Комаров.

"Да, это дело перспективное и будущее. Да, наверное, у нас не будет средств, чтобы в ближайшие годы сделать это приоритетным направлением развития, но нужно, безусловно, находить источники за счет кооперации, за счет привлечения частных инвесторов, надо готовить заделы", - сказал он.

"Если мы в будущем хотим развивать исследование Луны и Марса, тем более думаем о присутствии там человека, думаем, что в перспективе человечество должно переходить к обслуживаемому космосу, к обслуживаемым группировкам космических аппаратов, то нам необходимо присутствие на низкой околоземной орбите, без которого нельзя думать о таких перспективных направлениях, как Луна и Марс", - добавил он.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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