Медведев поздравил корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" с 15-летием
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Дмитрий Медведев
Источник: www.mk.ru
Премьер-министр отметил в поздравлении, что корпорация вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) с 15-летием со дня образования. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства РФ.
"Юбилей корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - значимое событие не только для вас, коллективов нескольких десятков предприятий, объединенных общим делом, но и для всего российского оборонно-промышленного комплекса, в котором ваша корпорация занимает ведущее место. Благодаря вашему труду и таланту созданы передовые образцы авиационной техники и морского вооружения, воплощены в жизнь уникальные конструкторские и технологические решения", - говорится в телеграмме.
Премьер также отметил, что корпорация вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение армии и флота современной техникой и высокоточным оружием. "Кроме того, ваша продукция пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений и успешно эксплуатируется во многих государствах", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Медведев выразил уверенность в том, что коллектив КТРВ будет и впредь "высоко держать марку своей корпорации". "А поможет вам в этом профессионализм, опыт и опора на многовековые традиции российских оружейников", - добавил он.
КТРВ занимается разработкой, производством и модернизацией гиперзвуковых систем вооружения, комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия, систем морского вооружения, а также ракетно- космической техники и радиоэлектронного вооружения.
24.01.2017
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