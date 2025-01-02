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Пограничники на Камчатке получат сторожевые корабли проекта "Океан"

25.01.2017 ИТАР-ТАСС 108 0
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Корабль "Полярная Звезда"
Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015
Источник: Curious / forums.airbase.ru

Начальник управления контр-адмирал Роман Толок сообщил, что в 2017 году пограничные войска впервые приняли головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району получит сторожевые корабли проекта 22100 "Океан". Об этом сообщил начальник управления контр-адмирал Роман Толок.

"В этом году мы (пограничные войска - прим. ТАСС) впервые приняли головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда" проекта 22100 "Океан". В настоящий момент этот корабль осуществляет межрегиональный переход из порта Кронштадт, где прошел государственные испытания, в порт Мурманск, где он будет базироваться у наших коллег в западном арктическом районе и выполнять там поставленные задачи. Такие же корабли планируется поставить на вооружение и в наше пограничное управление", - сказал он на пресс-конференции.

Северо-Восточное региональное пограничное управление ФСБ России охраняет государственную границу протяженностью 16,998 тыс. км, протяженность границы по линии территориальных вод составляет 10,768 тыс. км. К зоне ответственности управления относятся воды Восточно-Сибирского, Берингова, Чукотского, Охотского морей и Тихого океана.

Сколько именно кораблей поступит на Дальний Восток, Толок не уточнил. Он отметил, что флот будет задействован для охраны исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, в том числе и в арктических широтах, так как корабли этого проекта имеют повышенный ледовый класс. До этого флот управления пополнился в 2015 году, когда на службу заступил новый катер.

Новые пограничные корабли проекта 22100 "Океан" для ФСБ России строятся в Зеленодольске. Головной корабль этого проекта, получивший имя "Полярная Звезда", в конце 2016 года был передан пограничникам. Ранее сообщалось, что к 2019 году планируется построить еще два судна этого проекта.

Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. На корме размещена вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Корабль оснащен новейшими электронными системами наблюдения и разведки.

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
22100 Океан
Арктика

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