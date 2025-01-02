Пограничники на Камчатке получат сторожевые корабли проекта "Океан"
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015
Источник: Curious / forums.airbase.ru
Начальник управления контр-адмирал Роман Толок сообщил, что в 2017 году пограничные войска впервые приняли головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району получит сторожевые корабли проекта 22100 "Океан". Об этом сообщил начальник управления контр-адмирал Роман Толок.
"В этом году мы (пограничные войска - прим. ТАСС) впервые приняли головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга "Полярная звезда" проекта 22100 "Океан". В настоящий момент этот корабль осуществляет межрегиональный переход из порта Кронштадт, где прошел государственные испытания, в порт Мурманск, где он будет базироваться у наших коллег в западном арктическом районе и выполнять там поставленные задачи. Такие же корабли планируется поставить на вооружение и в наше пограничное управление", - сказал он на пресс-конференции.
Северо-Восточное региональное пограничное управление ФСБ России охраняет государственную границу протяженностью 16,998 тыс. км, протяженность границы по линии территориальных вод составляет 10,768 тыс. км. К зоне ответственности управления относятся воды Восточно-Сибирского, Берингова, Чукотского, Охотского морей и Тихого океана.
Сколько именно кораблей поступит на Дальний Восток, Толок не уточнил. Он отметил, что флот будет задействован для охраны исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, в том числе и в арктических широтах, так как корабли этого проекта имеют повышенный ледовый класс. До этого флот управления пополнился в 2015 году, когда на службу заступил новый катер.
Новые пограничные корабли проекта 22100 "Океан" для ФСБ России строятся в Зеленодольске. Головной корабль этого проекта, получивший имя "Полярная Звезда", в конце 2016 года был передан пограничникам. Ранее сообщалось, что к 2019 году планируется построить еще два судна этого проекта.
Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. На корме размещена вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Корабль оснащен новейшими электронными системами наблюдения и разведки.
24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.11.2015 О сторожевиках «Океан» заставила вспомнить программа импортозамещения
16.06.2015 Новейший сторожевой корабль для ФСБ России заложат в Татарстане
11.06.2015 Пограничный сторожевой корабль проекта "Океан" заложат 15 июня
28.04.2015 «После совещаний на Лубянке все поставщики подтвердили сроки…»
20.05.2014 На Зеленодольском заводе 21 мая состоится спуск на воду пограничного сторожевого корабля «Океан»
15.05.2014 ФСБ всерьез взялась за завод им. Горького
16.03.2014 Раздрай в тумане
24.01.2017 Пограничная служба ФСБ получила сторожевой корабль для охраны границ в Арктике