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Косачев: сотрудничество с КНР по безопасности не дает повода беспокоиться

25.01.2017 РИА Новости 109 0
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Константин Косачев
Константин Косачев
Источник: kommersant.ru

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР в сфере безопасности находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся на границе с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 - твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

"В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности (как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС) находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", - сказал Косачев.

По его словам, в данной ситуации свои оценки должны, безусловно, дать военные эксперты, и "если возникают какие-либо дополнительные вопросы, их надо обязательно обсуждать с нашими китайскими партнерами, чтобы не оставалось никаких неясностей и недоговоренностей".

24.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
DF-41
Проекты
ИТ

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