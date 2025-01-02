Косачев: сотрудничество с КНР по безопасности не дает повода беспокоиться



Константин Косачев

Источник: kommersant.ru Константин КосачевИсточник: kommersant.ru

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР в сфере безопасности находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся на границе с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 - твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

"В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности (как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС) находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", - сказал Косачев.

По его словам, в данной ситуации свои оценки должны, безусловно, дать военные эксперты, и "если возникают какие-либо дополнительные вопросы, их надо обязательно обсуждать с нашими китайскими партнерами, чтобы не оставалось никаких неясностей и недоговоренностей".