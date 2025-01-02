Почему враги России боятся крылатой ракеты "Калибр" (The National Interest, США)



Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 года

Источник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 годаИсточник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

С начала 1990-х годов Соединенные Штаты запустили сотни крылатых ракет "Томагавк" со своих кораблей и подводных лодок по целям на Ближнем Востоке, в Северной Африке, бывшей Югославии и Афганистане. "Томагавк", летящий со скоростью почти 900 километров в час, то есть, так же быстро, как и авиалайнер, способен поражать цели на удалении более полутора тысяч километров, благодаря чему эта ракета стала пусть дорогим, но популярным видом оружия, позволяющим применять американскую огневую мощь без ущерба для своих войск.

Однако Соединенные Штаты и Великобритания, у которой тоже есть "Томагавки", не единственные страны, способные вести войну с применением крылатых ракет большой дальности.

7 октября российский сторожевой корабль "Дагестан" проекта 11661 и три малых ракетных корабля типа "Буян" произвели серию залпов 26 ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря посредством своих систем вертикального пуска. Девятиметровые ракеты стремительно пролетели полторы тысячи километров над иранской и иракской территорией, после чего поразили 11 целей в Сирии, уничтожив бойцов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - прим. пер.) и повстанцев из Свободной сирийской армии. Хотя источники в Пентагоне утверждают, что четыре ракеты сошли с курса и упали в Иране, нанеся потери иранскому коровьему населению, это все равно была яркая демонстрация российской ракетной мощи в бою, какой обладают очень немногие страны.

После другого пуска 18 ракет "Калибр", произведенного оперативной группой кораблей во главе с флагманом "Дагестан" в ноябре, 9 декабря 2015 года дизельная подводная лодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка" произвела собственный пуск ракет по целям в Сирии, что стало боевым дебютом для современных подводных сил России. В 2016 году российские сторожевые корабли произвели из района Средиземного моря по меньшей мере три дополнительных пуска крылатых ракет по Алеппо и Идлибу.

На момент первого удара в 2015 году в Сирии уже действовали российские боевые самолеты, которые могли наносить воздушные удары по этим целям с гораздо меньшими затратами. Однако, продемонстрировав возможности своего ВМФ по нанесению ударов на больших дальностях, Москва не только показала свои технические достижения, но и буквально прорекламировала возможности ракеты "Калибр" иностранным покупателям, которые также могу выбрать вариант ракетного комплекса меньшей дальности Club.

В ракетном семействе "Калибр" существует более десятка разных вариантов, отличающихся пусковыми установками, дальностью, характером поражаемых целей и скоростью. Длина этих ракет от шести до девяти метров, и каждая из них оснащена боеголовкой мощностью 450 килограммов или ядерной боевой частью. Противокорабельные варианты 3M54T и 3M54К (SS-N-27 Sizzler в натовской классификации) запускаются с кораблей или подводных лодок, соответственно, и имеют меньшую дальность, оценочно составляющую от 440 до 650 километров. Эти ракеты летят на небольшой высоте над морской поверхностью невидимые для радаров противника. Версия ракеты, запускаемая с корабля, имеет преимущество в виде управления вектором тяги посредством поворотного сопла, а ракеты "Калибр" с активным радиолокационным самонаведением также предназначены для выполнения маневра уклонения вместо сближения с целью по прямой. Подлетая на небольшое расстояние к кораблю противника, такая ракета ускоряется с крейсерской скорости М=0,8 до М=3 и снижается, продолжая полет на высоте всего 4,6 метра. Из-за этого корабельным противоракетным комплексам чрезвычайно трудно обнаружить и поразить российскую ракету.

Варианты для поражения наземных целей, такие 3M14T и 3M14K (SS-N-30A в натовской классификации), не могут разгоняться до скорости М=3 на конечном участке полета. Но зато у этих ракет инерциального наведения дальность пуска составляет от 1 600 до 2 400 километров. Третий класс ракет "Калибр" - 91РТ и 91РЭ - предназначен для поражения подводных лодок противника и имеет дальность около 50 км.

В настоящее время ракетами "Калибр" вооружены российские подводные лодки проектов "Палтус" и "Варшавянка", а также более современные типы, включая "Акулу", "Ладу" и "Ясень". "Калибрами" оснащают сторожевые корабли, но пока только крупного класса, хотя постепенно идет процесс модернизации. Российский сторожевой корабль типа "Гепард" имеет всего восемь ракет "Калибр", а вот на эсминце УРО их будут уже десятки.

С другой стороны, Россия продемонстрировала свою способность применять это мощное оружие большой дальности с борта небольших кораблей, которые действуют рассредоточено. Идея заключается в том, чтобы в эпоху все более смертоносного оружия большой дальности распределить огневую мощь по малым подвижным платформам, а не создавать одну большую, дорогую и при этом уязвимую группировку. Тем временем, американская программа по оптимальному рассредоточению боевой мощи с использованием кораблей прибрежной зоны наталкивается на серьезные трудности, и к тому же, на вооружении кораблей прибрежной зоны класса фрегата нет таких мощных ракет, как "Калибр", которые в России размещаются даже на небольших сторожевых кораблях.

Экспортный вариант Сlub имеет меньшую дальность, составляющую от 225 до 300 километров в соответствии с режимом контроля за ракетными технологиями, который запрещает экспорт крылатых ракет дальностью более 300 километров. Комплексы Сlub устанавливаются на субмаринах проекта "Варшавянка" в ВМС Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, в Иране, а также на индийских фрегатах типа "Тальвар". В Китае также разработали крылатые ракеты дальнего радиуса действия YJ-18, которые, скорее всего, являются частичной копией Сlub.

Далее, разрабатывается авиационная версия ракет Сlub для пуска с морских патрульных самолетов Ту-142, которые находятся на вооружении в ВВС России и Индии. Россия также продемонстрировала противокорабельные версии наземного базирования. Примечательно то, что такие ракеты можно спрятать в ничем не примечательном морском контейнере. Такой вариант ракетного комплекса Club-K можно перевозить гражданскими товарными составами, грузовыми кораблями и автомобилями, из-за чего засечь и уничтожить это оружие с большого расстояния очень трудно. Но пока о случаях боевого применения таких комплексов не сообщается.

Хотя Россия до сих пор производит и другие типы морских крылатых ракет, именно "Калибр" станет основным ударным оружием дальнего действия ВМФ на долгие годы. Ракеты для поражения наземных целей теоретически не уступают американским "Томагавкам" по своим характеристикам, а противокорабельные ракеты, способные развивать сверхзвуковую скорость на конечном участке полета, могут оказаться даже эффективнее. Хотя по количеству кораблей российский флот уступает американскому, возможность размещать крылатые ракеты большой дальности на кораблях небольшого водоизмещения вынуждает американских военных часто и серьезно думать об этом.

Себастьян Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Он также занимался вопросами образования, редакторской работой и проблемами переселения беженцев во Франции и США. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте War is Boring.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)